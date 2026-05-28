Попит падає, ціни теж: як змінилася вартість оренди будинків у передмісті Києва

Оренда приватних будинків у передмісті Києва почала дешевшати після різкого стрибка цін під час блекаутів. Попит на заміське житло знижується, а ринок поступово повертається до рівня, який був до енергетичної кризи.

Чому в передмісті Києва подешевшала оренда будинків?

У передмісті Києва оренда приватних будинків подешевшала приблизно на 20%, повідомляє ЛУН.

Будинки, які під час пікового попиту здавали за 2 500 – 3 000 доларів, зараз можуть коштувати близько 2 000 – 2 500 доларів. Ціни поступово повертаються до рівня, який був до масштабних відключень електроенергії. Падіння вартості оренди зафіксували навіть у популярних передмістях столиці.

Зазвичай ринок оренди приватних будинків залежить від сезону, з піками у другій половині літа, зазначає керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Під час блекаутів приватні будинки стали альтернативою міським квартирам через можливість використовувати генератори та автономне опалення. Частина орендарів була готова платити вищу ціну саме за такі умови проживання.

Середня вартість оренди будинків у передмісті Києва / Інфографіка ЛУН

Українці шукали житло з генераторами, автономним опаленням, запасами води та можливістю довше жити без централізованих комунікацій. Через високий попит власники будинків почали підіймати ціни на оренду.

Найбільший попит на оренду будинків був у популярних передмістях Києва. А найдорожче пропонували будинки з повністю автономними системами, укриттями та хорошою транспортною розв'язкою.

Після стабілізації ситуації з електропостачанням попит на таке житло почав спадати. Частина орендарів повернулася до пошуку квартир у Києві, а власники будинків були змушені переглядати ціни.

Де оренда будинків подорожчала?

Найрізкіше зростання зафіксували у Запоріжжі. Там оренда будинку зросла на 87% з 8 тисяч до 15 тисяч гривень на місяць. Водночас частина ринку показала зворотну динаміку. У Рівному ціна оренди впала з 25 тисяч до 16,5 тисячі гривень на місяць.

В окремих містах ціни практично не змінилися. У Дніпрі оренда будинку тримається на рівні близько 16 тисяч гривень, у Хмельницькому – приблизно 10 тисяч гривень, а в Чернівцях – близько 33 тисяч гривень.