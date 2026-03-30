Квартири здають швидше, але ціни не ростуть: що з орендою в Києві
- У Києві оренда квартир знизилась, але попит залишається активним, і житло здається швидше, ніж узимку.
- Ціни на оренду значно залежать від району, з найбільшою вартістю у Печерському районі, де ціни на однокімнатні квартири складають 37 000 гривень.
У Києві навесні 2026 року оренда квартир знизилась після пікових значень минулого року, однак попит залишається активним і житло здається швидше. Найбільше на ціни впливають район і тип квартири, а різниця між сегментами залишається суттєвою.
Скільки коштує оренда квартир у Києві?
У березні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 16 500 гривень, повідомляє ЛУН.
У серпні 2025 року цей показник був близько 20 тисяч гривень, тобто ціни знизились майже на 4 тисячі.
Двокімнатні квартири в середньому здають за 25 тисяч гривень, водночас найчастіше в оголошеннях фігурує ціна близько 20 700 гривень. Ринок після пікового періоду скоригувався, але оренда залишається відчутною витратою для мешканців столиці.
Як швидко здаються квартири?
Навесні квартири у Києві здаються швидше, ніж узимку. У середньому на це потрібно близько 8 днів.
У січні цей показник становив приблизно 10 днів. Скорочення термінів означає, що попит зріс і житло швидше знаходить орендарів.
Які ціни в різних районах столиці?
Вартість оренди суттєво залежить від району, і різниця між ними залишається значною.
Серед однокімнатних квартир:
- Печерський район – 37 000 гривень;
- Шевченківський район – 28 000 гривень;
- Голосіївський та Подільський райони – 20 000 гривень;
- Солом'янський район – 15 000 гривень;
- Оболонський, Дніпровський і Дарницький райони – близько 15 000 гривень;
- Святошинський район – 13 000 гривень;
- Деснянський район – 9 500 гривень.
Серед двокімнатних найдорожчими залишаються:
- Печерський район – близько 48 700 гривень;
- Шевченківський район – близько 35 400 гривень;
- Оболонський і Солом'янський райони – близько 20 000 гривень.
Чому ринок оренди залишається нестабільним?
Ринок оренди у 2026 році залишається нерівномірним: зміни цін не однакові в різних сегментах, а попит коливається залежно від умов.
До слова, за даними OLX Нерухомість, найдешевше винаймати житло у Деснянському районі – там можна знайти житло від 5 тисяч гривень на місяць.
На ситуацію впливають обмежена пропозиція, темпи будівництва та додаткові витрати на житло. Зокрема, ремонт може суттєво підвищувати вартість через дефіцит майстрів і проблеми з енергопостачанням.
Яка вартість оренди в Україні зараз?
Ринок оренди квартир в Україні за останній рік суттєво зріс, а в окремих містах попит перевищує кількість доступного житла. Це вже призвело до підвищення цін і посилило конкуренцію серед орендарів.
Ужгород став найдорожчим через географію і безпековий фактор. Це прикордонне місто, куди масово переїжджають як переселенці, так і ті, хто працює або часто виїжджає за кордон.