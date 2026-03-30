Квартири здають швидше, але ціни не ростуть: що з орендою в Києві

У Києві навесні 2026 року оренда квартир знизилась після пікових значень минулого року, однак попит залишається активним і житло здається швидше. Найбільше на ціни впливають район і тип квартири, а різниця між сегментами залишається суттєвою.

Скільки коштує оренда квартир у Києві?

У березні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 16 500 гривень, повідомляє ЛУН.

У серпні 2025 року цей показник був близько 20 тисяч гривень, тобто ціни знизились майже на 4 тисячі.

Двокімнатні квартири в середньому здають за 25 тисяч гривень, водночас найчастіше в оголошеннях фігурує ціна близько 20 700 гривень. Ринок після пікового періоду скоригувався, але оренда залишається відчутною витратою для мешканців столиці.

Як швидко здаються квартири?

Навесні квартири у Києві здаються швидше, ніж узимку. У середньому на це потрібно близько 8 днів.

У січні цей показник становив приблизно 10 днів. Скорочення термінів означає, що попит зріс і житло швидше знаходить орендарів.

Які ціни в різних районах столиці?

Вартість оренди суттєво залежить від району, і різниця між ними залишається значною.

Серед однокімнатних квартир:

Печерський район – 37 000 гривень;

Шевченківський район – 28 000 гривень;

Голосіївський та Подільський райони – 20 000 гривень;

Солом'янський район – 15 000 гривень;

Оболонський, Дніпровський і Дарницький райони – близько 15 000 гривень;

Святошинський район – 13 000 гривень;

Деснянський район – 9 500 гривень.

Серед двокімнатних найдорожчими залишаються:

Печерський район – близько 48 700 гривень;

Шевченківський район – близько 35 400 гривень;

Оболонський і Солом'янський райони – близько 20 000 гривень.

Чому ринок оренди залишається нестабільним?

Ринок оренди у 2026 році залишається нерівномірним: зміни цін не однакові в різних сегментах, а попит коливається залежно від умов.

До слова, за даними OLX Нерухомість, найдешевше винаймати житло у Деснянському районі – там можна знайти житло від 5 тисяч гривень на місяць.

На ситуацію впливають обмежена пропозиція, темпи будівництва та додаткові витрати на житло. Зокрема, ремонт може суттєво підвищувати вартість через дефіцит майстрів і проблеми з енергопостачанням.

