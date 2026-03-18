Пальне дорожчає через Близький Схід: чи потягне це за собою ціни на нерухомість

Як виявилося геополітична невизначеність через ситуації на Близькому Сході, що вже торкнулася цін на пальне в Україні, може вплинути і на ринок нерухомості. Попри те, що результат цього впливу буде, найімовірніше, через деяких час, втім логістика та імпорт будівельних матеріалів можуть позначитися на ціні квадратного метра.

Чи вплине зростання пального на ринок нерухомості?

Підприємець Андрій Євтух розповідає 24 Каналу, що зараз ціни на нерухомість в Україні поступово зростають. І є припущення, що вони ростимуть і надалі.

Річ у тім, що таке зростання не стільки є відповіддю на попит – бо попит насправді вже стабілізувався за останні роки, – скільки пов'язане з курсовою різницею, знеціненням гривні та глобальним підвищенням цін на все: від пального до будівельних матеріалів.

Нагадуємо! Ціни на пальне в Україні на середину березня залишаються високими. Через загострення конфлікту на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки, вартість нафти на світовому ринку суттєво зросла. На тлі такого зростання бензин, дизпальне та автогаз почали дорожчати, зокрема на українських мережах АЗС.

Як пояснює пан Андрій, попри те, що вплив від цієї ситуації на Близькому Сході вже має певний вплив на ринок нерухомості, але яким саме буде цей вплив – стане відомо лише за декілька місяців.

Андрій Євтух CEО та співзасновник CORE Business Club Наразі відбувається підняття першої хвилі – це стосується більше продовольства. Населення вже бачить суттєве підняття ціни на українських АЗС. Натомість до бізнесу цей процес трішки пізніше доходить, адже чимало хто працює за паливними картами, або ж мають власні запаси.

Крім того, не варто оминати ситуацію з курсом долара, який б'є рекордні показники. Насправді чимало що в будівництві нерухомості імпортується, йдеться саме про матеріали. І особливо, якщо говорити про якісь більш ексклюзивні товари, які безпосередньо стосуються вже преміумсегменту на ринку.

Зауважте! Станом на 17 березня, офіційний курс долара сягнув 44,08 гривні, свідчать дані НБУ. До цього найвищим показником валюти за всю історію незалежності був 44,16 гривні 13 березня. Натомість на 18 березня курс дещо впав – до 43,94 гривні.

Схожу думку поділяє і Дмитро Карпіловський, який у розмові з 24 Каналом зауважує, що ситуація, яку породило загострення на Близькому Сході, впливатиме і загалом на нерухомість, зокрема в Україні.

Дмитро Карпіловський Приватний інвестор, засновник УкрІнвестКлуб Я поки не бачу причин, як зараз ціна на первинному ринку нерухомості може падати, якщо собівартість зростає.

До того ж інфляція в країні теж підганяє ціни. Це відбувається через багато чинників: логістику, імпортні матеріали та загальне здорожчання. А ще не покращується ситуація з робочою силою на будівництві.

