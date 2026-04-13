Дорожче, ніж у Києві та Львові: як змінилися ціни на житло в Ужгороді

Попит на житло в Ужгороді не знижується, і це поступово штовхає ціни вгору. Ринок реагує як на купівлю, так і на оренду – різниця між сегментами зберігається, але загальна тенденція однакова.

Скільки коштує оренда житла в Ужгороді?

Ужгород залишається лідером за вартістю оренди, повідомляє ЛУН.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 21,8 тисячі гривень на місяць. Двокімнатне житло обійдеться ще дорожче – близько 37,1 тисячі гривень.

Для прикладу, оренда однокімнатної квартири у Львові коштує близько 17,9 тисячі гривень, а у Києві – 17 тисяч гривень.

Ціни тримаються на високому рівні через стабільний попит і обмежену кількість пропозицій. За даними OLX Нерухомість, зараз на ринку оренди близько 350 пропозицій, в той час у Києві – близько 12 тисяч. Ужгород приваблює як переселенців, так і тих, хто шукає житло в більш спокійному регіоні, через що попит тільки росте.

Скільки коштує квартира на вторинці?

Вартість квартир на вторинному ринку за останні роки помітно зросла. Станом на квітень 2026 року ціни такі:

однокімнатні квартири – 70 тисяч доларів;

двокімнатні – 100 тисяч доларів;

трикімнатні – у середньому 115 тисяч доларів.

Якщо порівнювати з попередніми роками, різниця відчутна. У 2023 році однокімнатні квартири коштували близько 54 тисяч доларів, двокімнатні – 67 тисяч, а трикімнатні – 79,5 тисячі доларів. Ринок зростав поступово, без різких стрибків, але з чіткою тенденцією до подорожчання.

Яка вартість квадратного метра в Ужгороді?

На первинному ринку ціни формуються залежно від класу житла. Найдоступніший сегмент – економ, де квадратний метр коштує близько 31,5 тисячі гривень.

У класі комфорт ціни піднялися до 42 тисяч гривень за квадратний метр. Бізнес-сегмент тримається на рівні близько 50,4 тисячі гривень. Найдорожчим залишається преміум – там вартість сягає приблизно 74,8 тисячі гривень за квадратний метр.

