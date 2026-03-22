Переселенка з Донбасу купила дім за 15 тисяч доларів: її син показав оселю у соцмережах

Переселенка зі Слов'янська купила дім у селі Драбівка на Черкащині. Її син, кераміст Тарас Сніжковський, показав у соцмережах, як виглядає подвір'я та будинок.

Як виглядає хата на Черкащині?

Будинок придбали у січні. Це одноповерхова оселя площею близько 80 квадратних метрів, розташована на краю села поруч із лісом, розповідає Тарас Сніжковський у тікток.

Разом із будинком є подвір'я з господарськими спорудами, літня кухня та город. Біля хати – присадибна ділянка, яку можна використовувати для побутових потреб.

За словами Тараса, стан будинку далекий від ідеального, але жити в ньому можна. До оселі підведені газ і електрика, є вода зі свердловини та септик.

Автор відео поділився, що придбали вони будинок приблизно за 15 тисяч доларів. Його мати залишилася задоволена покупкою, хоча переїзд із міста в село став різкою зміною звичного життя.

Ну, все, така наша доля. Все життя в місті, а тепер в селі. І не потрібно нікому розповідати, що до тебе прийдуть діти. Нормально? Нормально,

– підсумував у ролику він.

Що пишуть у коментарях?

Під відео користувачі активно обговорюють передусім ціну будинку. Частина пише, що за 15 тисяч доларів житло виглядає доволі простим і потребує додаткових витрат. Інші зазначають, що на ринку навіть подібні будинки можуть коштувати не менше, особливо з урахуванням землі та комунікацій.

До слова, за даними OLX Нерухомість хати у селі Драбівка коштують від 5 тисяч до 20 тисяч доларів залежно від стану та наявності комунікацій.

Коментатори пишуть:

Да за 15 тис то це шара. Зараз сарай за ці гроші не збудуєш. Такі ціни на будівництво це жесть;

Це, мабуть, десь поблизу Черкас якщо ціна така;

Дуже гарний дім, двір, город, ліс поряд. Я як жителька Кам'янки на Черкащині, скажу що за такі копійки ви придбали супер будинок.

Загалом у відгуках підтримують родину та бажають їм спокою на новому місці.

