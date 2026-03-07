Ніхто не хотів її купувати: українці вразили ремонтом у старій сільській хаті

Українка Олена показала у мережі, як змінилася стара сільська хата в Черкаській області після ремонту. Занедбане житло вдалося перетворити на світлий і просторий будинок.

Як жінка відновила старий будинок?

Результатами трансформації оселі пані Олена поділилася на своїй сторінці в тіктоці olenka_pereselenka.

Переселенка Олена купила стару сільську хату Черкаській області. Житло коштувало 4,5 тисячі доларів. Далі протягом 2,5 року сім'я робила там ремонт. За цей час занедбане помешкання за 20 кілометрів від Умані вдалося перетворити на світлий і просторий будинок.

Там зробили нову підлогу, пофарбували стіни та облаштували житлові кімнати. У коридорі й кімнатах поклали ламінат, а великі вікна додали більше природного світла.

У відео Олена показала, як виглядав будинок до ремонту і після. В одній кімнаті з'явився робочий куточок із комп'ютером та технікою. Іншу кімнату перетворили на спальню з великим ліжком. У будинку зробили окрему зону для прання та санвузол, де встановили пральну машину, унітаз і необхідні побутові речі. У вітальні тепер є меблі, декор і кімнатні рослини, які створюють затишок. Також облаштували невелику кухню з обіднім столом і дитячу кімнату.

Як родина знайшла цей будинок?

Ще в жовтні 2024 року пані Олена публікувала відео, в якому розповідала, як родина знайшла цю хату. Вони довго переглядали оголошення на профільних сайтах, поки не натрапили на потрібний варіант. Родина приїхала подивитися будинок і поспілкувалася із сусідами.

Ті розповіли, що щотижня приїжджають люди оглянути житло, але купувати його ніхто не наважується. Можливо, потенційних покупців відлякували густі зарості на подвір'ї та занедбаний вигляд території.

Спершу будинок продавали за 5 тисяч доларів, однак родині вдалося домовитися про нижчу ціну. За умовами угоди саме покупці мали зайнятися оформленням документів на нерухомість. Після купівлі сім'я поступово почала відновлювати стару хату, перетворивши її на затишний будинок для життя.

Як українці змінили стару хату в селі: дивіться відео

Чи справді українці масово купують будинки в селах?

Останнім часом у соцмережах часто з'являються відео, де українці діляться досвідом купівлі сільських будинків. Однак, як розповіли 24 Каналу експерти з нерухомості Ірина Луханіна та Юрій Піта, у 2026 році інтерес до заміського житла справді є, але про масове переселення до сіл говорити поки рано.

Для багатьох покупців приватний будинок привабливий можливістю жити більш автономно. Водночас утримання такого житла не завжди дешевше за квартиру, адже власники часто витрачають більше на ремонт, опалення та комунальні послуги.

Жителі великих міст зазвичай обирають будинки в передмісті, щоб зберегти доступ до роботи та інфраструктури. Переїзд безпосередньо в села залишається поодиноким явищем. Хоча там житло часто дешевше, його ціна все одно залежить від розташування та типу нерухомості.

Що відомо про відновлення старих хат у селах?

Деякі українці діляться у соцмережах історіями про відновлення старих будинків у селах. Так, українка Анна залишила місто, придбала занедбану хату та почала власноруч її ремонтувати. Вона показує у відео, як змінюється житло та поступово перетворюється на затишний і комфортний дім.

Схожу історію має молода пара з Києва, яка купила стару хату приблизно за 8,3 тисячі доларів і почала поступово облаштовувати її для життя. Спочатку в будинку не було навіть базових зручностей, тому власникам довелося встановити піч, облаштувати свердловину та придбати генератор. Переїзд дозволив родині бути більш автономною під час перебоїв зі світлом і водою у столиці.

Ще одна українка купила стару хату-мазанку в селі Головківка на Черкащині за 90 тисяч гривень – фактично за ціною земельної ділянки. Будинок має площу 62 квадратні метри, а разом із ним власниця отримала великий двір і город. Ремонт жінка робила самостійно.