Живуть у фургоні й працюють 8 годин: як українці облаштували будинок на колесах

Українська пара перетворила звичайний мікроавтобус на повноцінне житло та подорожує Європою. Попри життя в дорозі, їхній щоденний ритм майже не відрізняється від офісного.

Як виглядає їхнє життя у будинку на колесах?

Українці Аліна та Олександр самостійно облаштували кемпер на базі Ford Transit і показують в інстаграмі vini_vanlife свій побут під час подорожей.

Наразі вони зупинилися в Мадриді, де користуються безкоштовним кемпер-паркінгом із доступом до води, що дозволяє забезпечити базовий комфорт навіть у дорозі.

Їхній день починається зі сніданку, після чого пара працює – приблизно вісім годин за комп'ютером із перервами. В обід дівчина вирушає до супермаркету за продуктами, а вже після роботи вони досліджують місто.

Чи вистачає комфорту в такому форматі життя?

Попри мобільність, саморобний будинок на колесах має всі необхідні умови для життя. Усередині облаштовано кухню, душ і навіть є фен, що дозволяє не відмовлятися від звичних побутових зручностей.

Завдяки такому підходу подорожі не заважають звичному способу життя: пара поєднує роботу, побут і мандрівки без суттєвих компромісів у комфорті.

Мадрид настільки сподобався мандрівникам, що вони вирішили залишитися там ще на кілька днів, поєднуючи роботу з дослідженням міста.

Як звичайний фургон перетворився на стиль життя?

Пара почала з покупки порожнього фургона, який протягом двох років поступово перетворювала на будинок на колесах. Перші короткі поїздки допомогли зрозуміти, що такий формат життя їм підходить, а згодом мандрівки ставали дедалі довшими.

Від кількох днів на Балтійському морі вони перейшли до подорожей Європою на тижні й навіть місяці. У підсумку, провівши понад чотири місяці в дорозі, вони остаточно вирішили, що стали справжніми венлайферами.

Довідка. Ванлайфери – це люди, які обирають спосіб життя з тривалим або постійним проживанням у переобладнаних фургонах, кемперах чи мінівенах, поєднуючи побут із подорожами.

Яким є життя венлайферів у 2026 році?

Як пише Camping and Caravanning Club, у 2026 році стиль життя венлайферів залишається популярним і продовжує активно розвиватися, адже попит на кемпери та подорожі у фургонах не зменшується.

Водночас зростає інтерес до більш екологічних рішень, зокрема електричного транспорту і сталого туризму. Також змінюється сам підхід до життя у фургоні: люди все більше інвестують у комфорт – від сучасних кухонь до інноваційних санітарних систем.

Венлайф поступово стає доступнішим завдяки модульним рішенням, які дозволяють швидко переобладнати звичайний автомобіль у житло. Крім того, зростає попит на додаткові аксесуари та технології, що роблять подорожі зручнішими як для людей, так і для домашніх тварин.

Що відомо про будинок на колесах від канадської компанії?

Канадська компанія представила будинок на колесах Huckleberry, який за розмірами нагадує повноцінну квартиру. Усередині він виглядає просторо та світло завдяки великим вікнам і продуманому плануванню.

Будинок має вітальню, кухню з індукційною плитою, а також ванну кімнату з підігрівом підлоги та прально-сушильною машиною. Спальня розташована на основному рівні без драбин і вміщує двоспальне ліжко та системи зберігання.