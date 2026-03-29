Как выглядит их жизнь в доме на колесах?

Украинцы Алина и Александр самостоятельно обустроили кемпер на базе Ford Transit и показывают в инстаграми vini_vanlife свой быт во время путешествий.

Сейчас они остановились в Мадриде, где пользуются бесплатным кемпер-паркингом с доступом к воде, что позволяет обеспечить базовый комфорт даже в дороге.

Их день начинается с завтрака, после чего пара работает – примерно восемь часов за компьютером с перерывами. В обед девушка отправляется в супермаркет за продуктами, а уже после работы они исследуют город.

Хватает ли комфорта в таком формате жизни?

Несмотря на мобильность, самодельный дом на колесах имеет все необходимые условия для жизни. Внутри обустроена кухня, душ и даже есть фен, что позволяет не отказываться от привычных бытовых удобств.

Благодаря такому подходу путешествия не мешают привычному образу жизни: пара сочетает работу, быт и путешествия без существенных компромиссов в комфорте.

Мадрид настолько понравился путешественникам, что они решили остаться там еще на несколько дней, совмещая работу с исследованием города.

Как обычный фургон превратился в стиль жизни?

Пара начала с покупки пустого фургона, который в течение двух лет постепенно превращала в дом на колесах. Первые короткие поездки помогли понять, что такой формат жизни им подходит, а впоследствии путешествия становились все длиннее.

От нескольких дней на Балтийском море они перешли к путешествиям по Европе на недели и даже месяцы. В итоге, проведя более четырех месяцев в дороге, они окончательно решили, что стали настоящими венлайферами.

Справка. Ванлайферы – это люди, которые выбирают образ жизни с длительным или постоянным проживанием в переоборудованных фургонах, кемперах или минивэнах, совмещая быт с путешествиями.

Какова жизнь венлайферов в 2026 году?

Как пишет Camping and Caravanning Club, в 2026 году стиль жизни венлайферов остается популярным и продолжает активно развиваться, ведь спрос на кемперы и путешествия в фургонах не уменьшается.

В то же время растет интерес к более экологичным решениям, в частности электрического транспорта и устойчивого туризма. Также меняется сам подход к жизни в фургоне: люди все больше инвестируют в комфорт – от современных кухонь до инновационных санитарных систем.

Венлайф постепенно становится доступным благодаря модульным решениям, которые позволяют быстро переоборудовать обычный автомобиль в жилье. Кроме того, растет спрос на дополнительные аксессуары и технологии, что делают путешествия удобными как для людей, так и для домашних животных.

Что известно о доме на колесах от канадской компании?

Канадская компания представила дом на колесах Huckleberry, который по размерам напоминает полноценную квартиру. Внутри он выглядит просторно и светло благодаря большим окнам и продуманной планировке.

Дом имеет гостиную, кухню с индукционной плитой, а также ванную комнату с подогревом пола и стирально-сушильной машиной. Спальня расположена на основном уровне без лестниц и вмещает двуспальную кровать и системы хранения.