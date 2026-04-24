Укрпошта отримає понад 500 мільйонів: нерухомість продали у кілька разів дорожче

Укрпошта отримає понад пів мільярда гривень і спрямує кошти на розвиток інфраструктури. Загалом компанія вже провела 8 успішних аукціонів Prozorro та продала частину нерухомості.

Яку нерухомість продала Укрпошта?

Як повідомив Олексій Кулеба, вже продали 13 тисяч квадратних метрів, а стартова вартість лотів становила близько 110 мільйонів гривень.

Дивіться також Лише 2 метри завширшки: за цей будинок у Британії боролися десятки покупців

У результаті торгів вартість зросла майже у п'ять разів і Укрпошта змогла отримати понад 517 мільйонів гривень доходу.

Серед проданих і виставлених лотів – колишні сортувальні центри, виробничі будівлі та автобази. Частину цих об'єктів не використовують після оновлення логістики та переходу на сучасні сортувальні потужності.

Найдорожчим об'єктом став колишній сортувальний центр у Львові площею 5,6 тисячі квадратних метрів. Його стартова ціна становила 56,9 мільйона гривень. Водночас найдешевший лот – невелике приміщення на Закарпатті – оцінили у 408 тисяч гривень.

Укрпошта залишається життєво важливою для мільйонів українців, забезпечуючи доставку пенсій, соціальних виплат, ліків і товарів першої необхідності, зокрема в прифронтових та віддалених громадах. Додаткові ресурси в розвиток дозволять і надалі виконувати важливу соціальну функцію,

– зазначив Олексій Кулеба.

Що повідомлялося про аукціон Укрпошти раніше?

Ще взимку Укрпошта виставила на торги непрофільні активи, які не використовує у своїй роботі та не залучає до надання послуг. До переліку увійшли 20 об'єктів загальною площею 32,8 тисячі квадратних метрів, що становить близько 3% усієї нерухомості компанії.

На аукціони виставили об'єкти різного масштабу – від невеликих приміщень у селах до великих будівель у містах. Кошти від аукціонів, згідно з рішенням Міністерства розвитку громад та територій, одразу спрямують на інвестиції в основні фонди.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зазначав, що стартова вартість усіх об'єктів перевищувала 200 мільйонів гривень. Водночас у компанії очікують значно більший дохід завдяки конкуренції на торгах і підвищенню фінальних ставок.