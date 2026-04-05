Перевернута оселя: як спроєктували мініатюрний будинок на колесах для французьких гір

Перевернута крихітна оселя Véronique у Франції вражає не лише своїми розмірами, а й винахідливими побутовими рішеннями. Будинок уже доставили в гори, де його компактність та енергоефективність мають стати в нагоді для комфортного життя поруч з природою.

Що відомо про унікальний крихітний будинок?

Про те, як в будинку на колесах поєднують розумне планування та енергоефективний дизайн, йдеться на ресурсі NEW ATLAS.

Французька студія Lou Tiny House розробила компактний пересувний будиночок з назвою Véronique. Він базується на двовісному причепі у довжину 5,8 метра. Особливістю оселі є те, що вона спроєктована ніби догори ногами.

Зауважте! Порівняно з іншими варіантами, будинок Véronique вважається дуже маленьким. Наприклад, довжина європейських камперів найчастіше починається з 7 метрів і може бути більшою.

Відомо також, що ззовні будинок обшитий ялиною та має металевий дах. Особливістю є також те, що Véronique має систему сонячного опалення (трохи схожий на сонячну панель механізм встановлений на зовнішній стороні). Так, система нагрівається від сонця і за допомогою вентилятора чи природного потоку повітря – пропускає тепле повітря в будинок.

Якщо такої системи опалення буде недостатньо – додатково можна скористатися:

дерев'яною піччю;

міні-спліт-системою кондиціонування повітря.

Яким є інтер'єр будинку?

У Véronique є вітальня, яка знаходиться на так званому 2 поверсі, або ж просто нагорі. Туди можна піднятися сходами. До речі, вони оформлені, як окреме місце для зберігання речей. Дизайн як і меблювання – мінімалістичні, лише стіл та диван.

Для відпочинку також є сітчаста зона. На цьому ж поверсі – невеличке робоче місце та стелаж для зберігання речей.

На 1 поверсі кімнатка із двоспальним ліжком і низькою стелею. А також – кухня, яка є центром будиночка. Там і духова піч, і плита на 4 конфорки, яка працює на пропані. Зокрема є раковина та окреме місце для більшої кількості побутової техніки.

Мініатюрний будинок Véronique у Франції / Фото NEW ATLAS

Окрему увагу треба звернути на так званий холодильник. Його частина виступає ззовні і так природний потік повітря допомагає тримати продукти всередині охолодженими. Однак "винахід" не заморозить усе й не підійде для зберігання морозива, наприклад. Це скоріше охолоджувальна тумба, яка впорається зі зберіганням продуктів, але не на тривалий час.

Також у будиночку є зона для роботи з письмовим столом. Він за потреби стає обіднім. Зокрема є ванна кімната. Вона теж дуже мініатюрна, але має все необхідне – раковину, туалет та душову кабіну.

Нині будиночок доставили власнику в гори Канталь у Франції. А щодо вартості мініатюрного житла інформації немає.

Водночас, як зазначають на ресурсі dominant-wood.com.ua, будиночки на колесах – хороший варіант для подорожей. Якщо ж тимчасова оселя виготовлена з дерева, конструкції будуть набагато легшими й це сприятиме кращій мобільності. А ще однією з переваг такого виду є можливість зробити пересувний будинок власноруч.

