Ціни на квартири в Україні різняться в рази: де житло найдорожче

У 2026 році вартість квартир в Україні продовжує залежати від безпекової ситуації у містах. Найвищі ціни традиційно фіксують у великих містах заходу країни, тоді як у прифронтових регіонах житло значно дешевше.

Скільки коштують однокімнатні квартири на вторинці?

Найдорожчі однокімнатні квартири пропонують у Львові та Києві із середньою вартістю 72 тисячі та 70 тисяч доларів, повідомляє ЛУН.

Середня ціна однокімнатної квартири у містах України становить:

Ужгород – 69,5 тисячі доларів;

Одеса – 48 тисяч доларів;

Полтава – 38 тисяч доларів;

Чернігів – 35,5 тисячі доларів;

Дніпро – 33 тисячі доларів;

Кропивницький – 32 тисячі доларів.

Найдешевші пропозиції – у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі. У Харкові ціна зросла до 23 тисяч доларів, а в інших двох містах, навпаки, знизилась до 20 тисяч і 15 тисяч доларів відповідно.

Яка вартість двокімнатних?

Найдорожчі двокімнатні квартири продають у Києві та Львові, де середня вартість становить 111 тисяч і 99,5 тисячі доларів.

В інших містах ціни трохи нижчі:

Ужгород – 95 тисяч доларів;

Чернівці – 82,1 тисячі доларів;

Вінниця – 72,5 тисячі доларів;

Одеса – 67 тисяч доларів;

Полтава – 54 тисячі доларів;

Дніпро – 44 тисячі доларів;

Миколаїв – 31,9 тисячі доларів;

Запоріжжя – 22 тисячі доларів.

Скільки коштують трикімнатні?

Найдорожчі трикімнатні квартири пропонують у Києві та Львові. Середня ціна там становить 165 тисяч і 125 тисяч доларів.

Вартість трикімнатних квартир в Україні:

Ужгород – 108 тисяч доларів;

Чернівці – 105 тисяч доларів;

Вінниця – 89,3 тисячі доларів;

Одеса – 85 тисяч доларів;

Івано-Франківськ – 81,7 тисячі доларів;

Тернопіль – 80 тисяч доларів;

Черкаси – 77 тисяч доларів;

Полтава – 65 тисяч доларів.

Скільки коштує квадратний метр на первинці?

Найдорожчий квадратний метр у новобудовах продають також у Львові та Києві. У Львові середня ціна становить 1 350 доларів за квадратний метр, у Києві – близько 1 330 доларів.

В Одесі квадратний метр у новобудовах коштує 1 160 доларів, у Дніпрі – близько 1 070 доларів. У Чернівцях і Вінниці ціна становить 1 020 доларів за квадратний метр, у Рівному – близько 1 010 доларів.

Найнижчі ціни серед міст, де активно будують нове житло, зафіксовані у південних та східних регіонах. У Миколаєві квадратний метр коштує 690 доларів, у Харкові – близько 660 доларів, у Запоріжжі – 550 доларів, у Сумах – близько 590 доларів.

Де квартири подорожчали найбільше?