Ціни на житло падають у десятках міст США: що це означає для ринку

Після кількох років стрімкого зростання ринок нерухомості США почав змінюватися. У 2026 році ціни на житло знизилися одразу в десятках великих міст, що сигналізує про охолодження ринку та зміну балансу між покупцями і продавцями.

Наскільки масштабне падіння цін на житло у США?

У першому кварталі 2026 року вартість житла знизилася у 39 зі 129 найбільших міст США. Про це йдеться у звіті компанії з нерухомості ATTOM, який цитує CBS News.

Найбільше зниження зафіксували у регіоні Кейп-Корал – Форт-Маєрс у Флориді, де житло подешевшало на 9% – до 341 тисячі доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Експерти, зокрема економіст Джейк Кріммел, пояснюють, що нинішній спад – це частково наслідок різкого зростання цін у період пандемії.

Якщо зосередитися саме на тих ринках, які переживають труднощі та спад, то це переважно мегаполіси на півдні та заході, і Флорида – один із найяскравіших прикладів,

– зазначив Джейк Кріммел.

Він додав, що ситуацію правильніше описувати не як обвал, а як повернення до реалістичного рівня.

Чому саме Флорида опинилася під тиском?

Особливо відчутне падіння цін – у Флориді. Однією з ключових причин є різке зростання вартості страхування житла. У 2025 році середня страховка для власників будинків у штаті зросла на 18% – до 8 292 доларів. Це пов'язано передусім із високими ризиками ураганів. В окремих округах страхові премії сягають десятків тисяч доларів на рік.

За словами брокера Брайса Осепека, іноді саме страхування стає причиною продажу житла.

Ми навіть бачили випадки, коли саме через це люди й вирішували продавати житло: їхній страховий поліс скасовували або переглядали, і вони або не могли застрахувати нерухомість, або більше не могли дозволити собі таку страховку,

– пояснив Брайс Осепек.

Крім того, якщо будинок стає незастрахованим через пошкодження, це різко знижує його вартість.

Як поводяться продавці та покупці?

На ринку змінюється баланс сил. Якщо раніше перевага була на боці продавців, то зараз ситуація дедалі більше вигідна покупцям. Осепек пояснює, що завищені ціни можуть зіграти проти власників: "Об'єкт довго стоїть на ринку, потім вони знижують ціну, він знову довго не продається – і ціну знижують ще раз, а зрештою покупці, які мають сильніші позиції, буквально "вибивають" для себе вигідніші умови".

Тобто нерухомість довше не продається, ціна поступово знижується, і зрештою покупці отримують кращі умови для торгу.

Чи вигідно зараз купувати житло у США?

Для потенційних покупців нинішня ситуація відкриває нові можливості, але з певними застереженнями.

По-перше, ринок став більш "спокійним": зник ажіотаж, а кількість об'єктів зросла. Це означає, що покупці можуть не поспішати з рішенням і мають більше простору для торгу.

По-друге, продавці дедалі частіше йдуть на поступки – від зниження ціни до покриття частини витрат на оформлення чи ремонт.

Втім є і ризики. Високі витрати на страхування, особливо у штатах на кшталт Флориди, можуть суттєво впливати на загальну вартість володіння житлом. Також іпотечні ставки залишаються відносно високими, що збільшує фінансове навантаження.

Тому експерти радять оцінювати не лише ціну об'єкта, а й повну вартість утримання – включно зі страховкою, податками та кредитом.

Чи означає це повсюдне падіння цін?

Не всі регіони демонструють спад. У деяких містах, навпаки, ціни зростають. Наприклад, у Детройті у першому кварталі 2026 року вони підскочили приблизно на 17% – до 259 тисяч доларів.

Втім загальна тенденція свідчить про поступову стабілізацію ринку. Покупці отримують більше можливостей: зростає кількість доступних об'єктів, а ціни стають більш реалістичними.

Як підкреслює Кріммел, навесні 2026 року покупці справді отримують відчутні переваги. Він також зазначає, що це ще не повне відновлення, а радше етап нормалізації після перегріву ринку.

Чого чекати далі?

Наразі іпотечні ставки становлять близько 6,3% – нижче, ніж торік, але значно вище за пандемічні рівні. Продавці починають адаптуватися до нових умов і формують більш реалістичні цінові очікування. За словами експертів, це не повне відновлення чи повернення до норми, а радше певна нормалізація.

Отже, ринок житла у США поступово переходить у більш збалансований стан, де можливості для покупців зростають, а продавцям доводиться бути гнучкішими.

Що це означає для світового ринку?

Зміни на ринку США можуть мати непрямий вплив і на глобальну нерухомість.

Коли один із найбільших ринків світу переходить у фазу охолодження:

інвестори стають обережнішими;

знижується тиск на ціни у глобальному масштабі;

формується більш збалансований ринок.

Втім, для України цей вплив буде обмеженим. Вартість житла тут більше залежить від внутрішніх факторів – безпекової ситуації, міграції та доходів населення.

Чому в США масово переробляють офіси на квартири?

У США дедалі більше офісних будівель переобладнують під житло. Причина – різке зниження попиту на офіси через перехід на дистанційну та гібридну роботу. Водночас у містах бракує доступного житла, тому девелопери шукають способи ефективно використати порожні площі.

Такий підхід дозволяє одночасно розв'язати дві проблеми – надлишок комерційної нерухомості та дефіцит квартир у великих містах.