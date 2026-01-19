Попит росте: чому українці планують купувати житло у 2026 році

У 2026 році попит на житло продовжує рости, все більше українців планують придбати квартиру чи будинок вже цього або наступного року. Водночас ринок нерухомості залишається дорогим, а ціни на житло продовжують рости.

Скільки відсотків планують придбати житло?

За даними опитування, близько 23% українців мають намір придбати житло саме у 2026 році, пише 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.

Дивіться також Що відбувається із житлом у Києві та Львові та як світло стало новою валютою ринку нерухомості

Ще близько 31% опитаних планують купівлю житла протягом найближчих п'яти років. Загалом понад половина опитаних розглядає купівлю нерухомості у можливій перспективі.

Основними причинами придбання квартири є бажання покращити житлові умови – близько 43% опитаних, та переїзд – 22%. Частина українців сприймає купівлю квартири чи будинку як спосіб зберегти заощадження в умовах нестабільної економіки.

Скільки готові витратити потенційні покупці?

Більшість українців орієнтується на відносно доступне житло. Близько 42% опитаних готові витратити на покупку до 30 тисяч доларів. Ще 39% розглядають бюджет у межах від 30 до 60 тисяч доларів. Лише невелика частина респондентів готова інвестувати понад 60 тисяч доларів.

Водночас значна кількість потенційних покупців не має повної суми одразу. Приблизно третина українців допускає можливість оформлення кредиту або іпотеки. Ще близько третини розраховує на участь у державних програмах доступного житла, зокрема у програмі "єОселя".

Яке житло обирають українці?

Переважна більшість тих, хто планує купівлю, а саме близько 93% націлена на житлову нерухомість. Йдеться передусім про квартири у багатоповерхівках або приватні будинки. Інтерес до земельних ділянок чи комерційних об'єктів залишається незначним.

До слова, при виборі житла покупці звертають увагу не лише на ціну, а й на інфраструктуру поруч, транспортну доступність, якість будівництва та безпекові аспекти. У регіонах, де ситуація відносно стабільніша, попит на квартири помітно вищий.

Чому ціни на квартири можуть зростати?

Прогнозують, що вартість житла в Україні буде підвищуватися протягом 2026 року, зазначив член ради Асоціації фахівців з нерухомості Артур Пилипчук. Однією з головних причин є обмежена пропозиція нових квартир, адже будівництво відновлюється повільно.

Через це частина покупців намагається не відкладати угоди надовго, побоюючись ще більшого подорожчання. Водночас інші українці все ж займають вичікувальну позицію, сподіваючись на стабілізацію ринку або появу вигідніших пропозицій чи умов кредитування.

Що вигідніше: оренда житла чи іпотека "єОселя"?