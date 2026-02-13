Проблеми з пропискою: у яких випадках реєстрацію не підтвердять

Деяким українцям можуть відмовити у реєстрації місця проживання навіть після подання заяви через Дію або ЦНАП. Причини пов'язані з перевіркою даних у державних реєстрах, статусом житла та актуальністю військового обліку.

Чому можуть не підтвердити зміну адреси?

Подана заява проходить автоматичну перевірку одразу в кількох базах. Система звіряє персональні дані, право на житло та інформацію про об'єкт нерухомості. Якщо виникає розбіжність або бракує відомостей, реєстрацію зупиняють, повідомляє Дія.

Найчастіше відмовляють у прописці через помилки у документах, неточності в адресі чи відсутності підтвердження права власності. Відмову також можуть отримати заявники, які не надали згоду співвласників у разі спільної власності.

Важливо! Дітей віком від 14 років можна зареєструвати самостійно за умови, що їхні дані відповідають інформації про місце проживання батьків. Якщо відомості не збігаються, заяву не підтвердять.

Як військовий облік впливає на реєстрацію?

Окремо перевіряють військовозобов'язаних. Дані про місце проживання мають відповідати інформації у реєстрі військового обліку. Якщо записи застарілі або не оновлені, система не підтвердить нову адресу.

До внесення актуальних даних у відповідному центрі комплектування або через передбачені електронні сервіси змінити місце проживання не вдасться.

Які проблеми можуть виникнути через статус житла?

Підставою для відмови може стати юридичний стан нерухомості. Якщо квартира перебуває під заставою або має інші обтяження, для реєстрації може знадобитися погодження фінансової установи.

Також процедура блокується, якщо будинку не присвоєно поштову адресу або його не внесено до житлового фонду у державних реєстрах. У такому разі система фіксує відсутність необхідних даних про об'єкт.

Що робити у разі відмови?

У рішенні обов'язково зазначають конкретну причину. Після цього заявник може усунути проблему, залежно від ситуації:

виправити помилки у заяві або подати повний пакет документів;

оновити дані військового обліку;

отримати згоду співвласників;

оформити погодження банку у разі застави;

уточнити або внести інформацію про житло до реєстрів.

Після усунення невідповідностей заяву можна подати повторно через Дію або ЦНАП.

Який штраф передбачено за відсутність прописки?