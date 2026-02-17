Чи можуть виселити з хрущовки без згоди власника: які умови діють у 2026 році

Примусове виселення з хрущовок в Україні можливе під час реновації або якщо будинок визнають аварійним. Рішення про відселення ухвалюють за визначеною процедурою після технічного обстеження та затвердження реконструкції.

Водночас закон гарантує власникам надання іншої квартири або компенсації. Це є обов'язковою умовою, зазначається у Житловому кодексі.

Коли можуть примусово виселити з хрущовки?

Однією з головних підстав є визнання будинку аварійним. Таке рішення ухвалюють після технічного обстеження, якщо стан конструкцій становить небезпеку для життя мешканців. Після цього орган місцевої влади має організувати відселення власників.

Ще один випадок пов'язаний із комплексною реконструкцією застарілого житлового фонду. Якщо щонайменше 75% мешканців будинку підтримують реновацію, рішення стає обов'язковим для всіх.

Яке житло надають замість старої квартири?

Закон визначає чіткі вимоги до житла або компенсації, які власник отримує після відселення. Зокрема, передбачено такі варіанти:

Рівноцінна квартира . Нове житло повинне бути не меншої площі, ніж попереднє, та відповідати встановленим житловим і технічним нормам. Власнику не можуть надати меншу квартиру без його згоди.

. Нове житло повинне бути не меншої площі, ніж попереднє, та відповідати встановленим житловим і технічним нормам. Власнику не можуть надати меншу квартиру без його згоди. Житло в межах того самого населеного пункту . Нову квартиру повинні надати в тому самому місті або населеному пункті. Переселення в інший населений пункт можливе лише за добровільною згодою власника.

. Нову квартиру повинні надати в тому самому місті або населеному пункті. Переселення в інший населений пункт можливе лише за добровільною згодою власника. Грошова компенсація замість житла. Власник може отримати компенсацію замість нової квартири. Її розмір визначають відповідно до ринкової вартості житла на момент відселення.

До слова, проблему хрущовок обговорюють у Києві вже багато років, але реальні масштабні проєкти знесення залишаються на стадії планування.

Як новий закон про житлову реформу впливає на хрущовки?

У 2026 році в Україні ухвалили новий закон про житлову політику, який замінює застарілий Житловий кодекс 1983 року. Житлова реформа в Україні передбачає оновлення застарілого житлового фонду, розвиток соціального житла та створення доступніших механізмів забезпечення громадян квартирами.

Оновлення застарілого житлового фонду, зокрема будинків радянського періоду, є одним із напрямів житлової реформи, яку планують впровадити в Україні, пише Habitat for Humanity.

Новий закон також передбачає створення фонду соціального житла, яке надаватимуть громадянам на умовах доступної оренди. Це має забезпечити житлом людей, які втратили квартири через аварійний стан будинку або реконструкцію.