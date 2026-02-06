Купили хату в селі: у скільки обійшлися котел і тепла підлога

Після купівлі старої хати на Вінниччині власнику довелося доопрацьовувати житло. Холодна погода показала, що без кращого утеплення й сучасної системи опалення не обійтися.

Які проблеми виникли через морози?

Січень виявився аномально холодним і хата одразу показала всі свої слабкі місця, особливо прибудова, розповідає автор відео Дмитро на своєму ютуб-каналі "Під Лісом".

Температура вночі опускалася нижче мінус 20 градусів, а морози трималися тижнями. У кутах з'явилася волога, промерзали стики підлоги зі стінами та стелі. Подекуди виступав іній, а плитка по кутах підмерзла.

Дмитро зізнається, що недооцінив потребу в утепленні й шар мінеральної вати у 10 – 15 сантиметрів виявився недостатнім для тривалих морозів. У кількох місцях знайшлися щілини, звідки задував холодний вітер.

Проблемними стали й відкоси на вікнах. У кухні в одному з кутів постійно збирався лід, навіть коли в кімнаті було близько 18 градусів тепла. В одній із кімнат сирів кут стіни, ймовірно через те, що раніше землю насипали занадто близько до фундаменту.

Ситуацію ускладнювали перебої зі світлом. Через сильні морози обривало електролінії, будинок кілька разів залишався без електрики, води та зв'язку.

А так хатинка на диво тримає температуру прям добре, бо я тоді палив дровами, ну не прям, щоб так багато там по відра чотири спалював за весь день, поки був тут,

– розповів автор відео.

Скільки коштувало встановити теплу підлогу та котел?

Щоб стабілізувати температуру, у будинку змонтували систему теплої підлоги з колектором і встановили новий газовий котел. За роботу з монтажу всієї системи майстер узяв 7 тисяч гривень.

Колектор для теплої підлоги / Скриншот 24 Каналу

Матеріали, включно з колектором, трубами, кранами та розхідниками, обійшлися приблизно у 16 700 гривень. Після запуску системи теплі підлоги запрацювали стабільно і в хаті стало набагато тепліше.

За словами власника, конденсаційний котел придбали за 19 600 гривень у майстра, що його встановлював. Потім Дмитро знайшов дешевші варіанти. За даними OLX, в середньому подібний котел можна придбати за 12 – 16 тисяч гривень, хоча є варіанти значно дешевші.

Як зменшити витрати на опалення?

Холодне повітря може проникати до помешкання через вікна. Навіть якщо у квартирі встановленні склопакети, з часом вони можуть зношуватися. Через це батареї або обігрівачі працюють менш ефективно, а вартість комунальних послуг – збільшується.

Найпростіше рішення – ущільнення вікон. Це доступний і ефективний спосіб зменшити тепловтрати, що можна зробити навіть самостійно.