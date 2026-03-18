Усього 25 квадратів: як у маленькій квартирі вмістили все для життя

Лише 25 квадратних метрів вистачило, щоб умістити повноцінне житло з кухнею і спальнею. Квартира у Вроцлаві показує, як продумане планування і прості рішення дозволяють використовувати кожен метр без відчуття тісноти.

Як організували простір на 25 квадратних метрах?

Квартира має витягнуту форму, тому зони розмістили послідовно без зайвих перегородок, пише whiteMAD.

Одразу при вході зліва – ванна кімната з душем, праворуч – вбудовані шафи з дзеркальними фасадами, які візуально розширюють вузький простір.

Кухню зробили в одну лінію вздовж стіни. Тут розмістили техніку і холодильник, а робочу поверхню доповнили висувною стільницею. Вона використовується як місце для приготування або як стіл, коли потрібно більше простору.

Житлова зона працює по-різному залежно від часу доби. Вдень це вітальня з диваном і складним столом, увечері – спальне місце, яке розкладається з меблевої конструкції. Ліжко не займає простір постійно, тому кімната залишається вільною.

Розкладне ліжко у маленькій квартирі / Фото whiteMAD

Для відокремлення спальної зони використали текстильну перегородку, яку можна закрити або прибрати. Вона не перекриває світло і не ділить простір жорстко.

Які рішення візуально збільшують простір?

У квартирі збільшили вікна, тому всередині багато денного світла. Вони виходять у зелений двір, і це додає глибини простору.

У ванній встановили розсувні двері, які ховаються в стіну. Над ними зробили внутрішнє вікно, через яке світло проходить у коридор і далі в кімнату.

Інтер'єр у квартирі / Фото whiteMAD

В інтер'єрі використали світлі кольори, дерево і прості матеріали. Дзеркальні поверхні підсилюють відчуття простору, а мінімум декору не перевантажує кімнату. Пральну машину сховали у ванній кімнаті, щоб не займати місце в житловій зоні. Завдяки цьому простір залишається рівним і без зайвих елементів.

