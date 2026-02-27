Будинок у селі може вийти дорожче: які витрати додають тисячі доларів

Купівля будинку в селі може обійтися дешевше, ніж квартира у місті, однак реальна вартість часто зростає через додаткові витрати. Щоб не переплатити та уникнути технічних і юридичних проблем, варто врахувати низку ключових факторів.

На що звернути увагу перед купівлею, розповів Руслан Глєбко на своїй сторінці.

Як обрати будинок у селі?

Найперше – це локація. Важливо оцінити, яка дорога веде до будинку, адже їздити доведеться регулярно. Чим далі від міста, тим дешевші об'єкти, однак зростають витрати часу. Також варто перевірити, чи є поруч магазин, школа та садочок.

Стан будинку. Слід оглянути фасад, перевірити тріщини та наявність відмостки. Її відсутність може призвести до накопичення вологи й проблем із фундаментом.

Обов'язково потрібно піднятися на горище та перевірити балки, перекриття і стропила. У старих будинках варто особливо уважно оцінювати стан конструкцій, адже приховані дефекти можуть потребувати дорогого ремонту.

Окремо слід перевірити дах. Його ремонт може коштувати щонайменше тисячу доларів, тому навіть часткові пошкодження означають додаткові витрати.

Наступний момент – планування. Менша кількість прохідних кімнат додає зручності. Якщо будинок можна перепланувати без значних витрат, це додатковий плюс.

Не менш важливі комунікації. Відсутність газу може обійтися у 2 – 5 тисяч доларів. Каналізація коштує близько 2 тисяч із роботою, вода – ще близько 2 тисячі. Лише після підрахунку цих витрат стає зрозумілою реальна ціна об'єкта.

І найважче – документи. Потрібно перевірити кадастровий номер, право власності на землю та відсутність боргів. Саме земля є ключовим активом під час купівлі приватного будинку.

Які документи потрібні власникам будинку?