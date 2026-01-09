Купівля проблем замість житла: як перевірити, чи квартира під заставою у 2026 році
Перед купівлею квартири важливо перевірити, чи не перебуває квартира під заставою, іпотекою або іншими обтяженнями. Така перевірка допомагає уникнути фінансових ризиків і проблем із реєстрацією права власності.
Де перевірити, чи квартира під заставою?
Основним інструментом для перевірки юридичного статусу житла в Україні є Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, пише 24 Канал з посиланням на Судову владу України.
Саме в ньому фіксуються всі права власності, а також обтяження, наприклад:
- іпотека;
- застава;
- арешт;
- заборона відчуження.
До слова, отримати дані з реєстру може будь-яка особа. Для цього достатньо знати адресу об'єкта або реєстраційний номер нерухомості. Якщо квартира передана в заставу банку або іншій установі, ця інформація обов'язково відображається в реєстрі.
Як замовити витяг і що в ньому перевіряти?
Найпростішим способом, щоб дізнатися необхідну інформацію з реєстру, залишається Дія. Процедура замовлення витягу займає кілька хвилин, а документ можна отримати протягом години.
Для цього необхідно:
- авторизуватися в електронному сервісі за допомогою електронного підпису або BankID;
- обрати послугу надання інформації з Державного реєстру речових прав;
- вказати дані квартири, адресу або реєстраційний номер;
- оплатити адміністративний збір, який становить 40 гривень;
У документі варто уважно перевірити такі розділи:
- відомості про власника – чи збігаються вони з даними продавця;
- інформацію про обтяження – іпотека, застава, арешт;
- дату та підставу реєстрації обмежень, якщо вони є.
Які додаткові перевірки варто зробити перед угодою?
Для комплексної перевірки квартири одного реєстру може бути недостатньо. Юристи радять використовувати й інші офіційні бази даних:
- Єдиний реєстр боржників – щоб з'ясувати, чи має власник борги, які можуть призвести до арешту майна;
- Єдиний державний реєстр судових рішень – для пошуку судових спорів щодо квартири або її власника;
- перевірку через нотаріуса – нотаріус має доступ до всіх державних реєстрів і може виявити приховані обмеження;
- аналіз історії переходу права власності – часті перепродажі можуть свідчити про проблемний об'єкт.
Які ще документи варто перевірити перед купівлею житла?
Купівля квартири на вторинному ринку починається з перевірки документів і даних у державних реєстрах, а не з передоплати. Якщо зробити це до завдатку, можна вчасно виявити невідповідність власника й уникнути проблем.
Перед тим як перевіряти квартиру в реєстрах, попросіть та звірте базові документи. Обов'язково звірити ПІБ, адресу, площу та реквізити документів між собою.