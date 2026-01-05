Можна виписати без згоди мешканця: що має знати власник у 2026 році

Попри те, що раніше це було неможливо, тепер в Україні власник житла може виписати людину з реєстрації без її відома чи згоди. Однак щоб уникнути порушень, варто дотримуватися певних умов.

Які умови дозволяють зняти людину з реєстрації без її згоди?

Власник житла може звернутися до Центру надання адміністративних послуг із заявою про зняття з реєстрації особи, навіть якщо вона не дає письмової згоди, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Ризик для власників житла: чому важливо внести нерухомість до державного реєстру

Основні вимоги для подачі заяви такі:

ви є одноосібним власником житла;

особа, яку ви хочете зняти з реєстрації, повнолітня;

наявні паспорт, документ про право власності, заява та квитанція про сплату адміністративного збору.

У порівнянні з попередніми роками, коли виписка без згоди майже завжди вимагала судового рішення, процедуру значно спростили.

Зараз власник нерухомості може "виписати" з квартири чи будинку осіб, які не вписані у документи про право власності без їхньої згоди та рішення суду, – зазначила адвокат Тетяна Даниленко.

Коли адміністративне зняття неможливо?

Адміністративна процедура може бути недоступною або обмеженою у таких випадках:

житло знаходиться у спільній власності, тому потрібно отримати згоду всіх співвласників;

неповнолітніх дітей не можна виписати без одночасної реєстрації за новою адресою та згоди обох батьків або рішення суду;

особа має законні підстави для проживання, наприклад, тривалий час проживає або бере участь у сплаті комунальних платежів.

Важливо! Закон забороняє залишати дитину без реєстрації. Зняття з реєстрації неповнолітнього можливе тільки за умови його одночасної реєстрації за новим місцем проживання.

Що робити, якщо особа не згодна виписуватися?

Якщо адміністративний шлях заблокований або ЦНАП відмовляє, власник житла може звернутися до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право користування житлом. Судова процедура вимагає надання доказів:

підтвердження відсутності фактичного проживання;

обставини, які свідчать про втрату права користування житлом, наприклад, розлучення, тривала відсутність без участі у сплаті комунальних послуг або наявність іншого місця проживання.

Які основні правові підстави для зняття з реєстрації?

Закон визнає кілька підстав для зняття з реєстрації місця проживання. Це добровільне звернення особи, рішення власника, судове рішення або інші випадки, передбачені законодавством, наприклад смерть.

Власник має врахувати, що:

перед подачею заяви у ЦНАП необхідно переконатися у відсутності юридичних перешкод;

якщо реєстрація людини має законні підстави для проживання, адміністративна процедура може бути відхилена;

у складних випадках звертатися за юридичною консультацією та готувати необхідні докази для суду.

Чи передбачено штраф за відсутність прописки?