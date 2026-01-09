У Варшаві найдорожче: скільки коштує оренда житла у різних містах Польщі

Ринок оренди житла в Польщі у 2026 році залишається активним на тлі стабільного попиту з боку мігрантів, студентів та працівників міжнародних компаній. Ціни суттєво різняться залежно від міста, а найбільші фінансові центри традиційно формують верхню межу вартості оренди.

Якою є середня вартість оренди квартир у Польщі?

У 2026 році вартість оренди квартири у Польщі продовжує рости, пише 24 Канал з посиланням на Numbeo.

Дивіться також У Польщі чиновники ходять по орендованих квартирах з перевіркою: що відбувається

Основний тиск на ціни зберігається у великих агломераціях, де зосереджена основна інфраструктура, більше робочих місць та навчальних закладів для іноземців. У менших містах оренда залишається доступнішою, що приваблює тих, хто працює дистанційно.

Важливо! Найдорожче житло традиційно зосереджене у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Оренда у Варшаві на 112% дорожча ніж оренда однокімнатного житла у Києві.

Високі ціни також фіксують у Гданську, який поєднує статус туристичного центру та великого порту. У цих містах попит стабільно перевищує пропозицію, особливо на невеликі квартири в хорошому стані.

Скільки коштує оренда житла у найбільших містах Польщі?

Середня щомісячна вартість оренди однокімнатної квартири у 2026 році становить:

Варшава – від 3 500 злотих (42 тисячі гривень);

Краків – від 3 200 злотих (38 тисяч гривень);

Вроцлав – від 3 100 злотих (37 тисяч гривень);

Гданськ – від 3 000 злотих (35,7 тисячі гривень);

Познань – від 2 800 злотих (33 тисячі гривень);

Лодзь – від 2 500 злотих (30 тисяч гривень);

Катовіце – від 2 400 злотих (28,6 тисячі гривень).

Зверніть увагу! У центральних частинах міста вартість оренди однокімнатної квартири у Польщі може сягати значно вищих показників. Наприклад, у Варшаві ціна за квартиру у центрі міста становить майже 5 000 злотих, близько 60 тисяч гривень на місяць.

Від чого залежить кінцева ціна оренди квартири?

На остаточну вартість впливають район міста, близькість до громадського транспорту, рік забудови та рівень ремонту, пише Finding Poland. Квартири в центрі або в нових житлових комплексах коштують дорожче за середні показники.

Зверніть увагу! Ціна може змінюватися залежно від терміну договору та готовності власника здавати житло іноземцям. Формально ціни для іноземців і громадян Польщі однакові.

Водночас власники часто звертають увагу на стабільність доходу, тип договору та тривалість оренди, що може впливати на підсумкові умови проживання іноземців.

Чому українці все частіше купують житло в Польщі?