Купити квартиру без цього не вийде: які документи треба підготувати

Купівля житла в Україні вимагає не лише коштів, а й повного пакета документів, без якого нотаріус не засвідчує угоду. Якщо хоча б одного з ключових паперів бракує, оформлення права власності стане неможливим.

Що змінилось у 2026 році для покупців?

З 1 січня 2026 року в інформаційному просторі з'явилося багато повідомлень про нібито нові правила купівлі нерухомості, хоча насправді зміни стосуються звітної роботи нотаріусів, повідомляє Міністерство юстиції.

Нотаріуси тепер передають більше інформації про посвідчені угоди до державних органів у межах податкового контролю та фінансового моніторингу. Для покупців і продавців нічого не змінилося.

Водночас посилилася увага до прозорості розрахунків і законності походження коштів. Якщо плануєте здійснити угоду від 400 тисяч гривень, необхідно підготувати документи про походження коштів.

Які документи потрібні для купівлі житла?

Базовий пакет документів для укладення договору купівлі продажу житла залишається незмінним. Без нього нотаріус просто відмовить у посвідченні правочину.

Обов'язково потрібні:

паспорт або ID картка кожної зі сторін угоди;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує право власності продавця на квартиру або будинок;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта;

у разі великої суми угоди документи про походження коштів покупця.

Якщо нерухомість перебуває у спільній власності подружжя, також знадобиться нотаріально посвідчена згода другого з подружжя. Коли інтереси однієї зі сторін представляє інша особа, подається довіреність.

Що перевіряє нотаріус у документах?

Перед посвідченням договору нотаріус встановлює особи сторін та звіряє їхні дані з державними реєстрами, зазначають в АН "Маяк". Окремо перевіряється право власності продавця та відповідність документів відомостям у реєстрі.

Також нотаріус з'ясовує, чи немає обтяжень на житло, зокрема арештів, іпотеки або заборони відчуження. Додатково аналізується сума угоди та документи про походження коштів, якщо операція підпадає під фінансовий моніторинг.

Лише після всіх перевірок договір посвідчується, а право власності нового власника реєструється у державному реєстрі.

Що таке завдаток під час купівлі квартири?