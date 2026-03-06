Небезпечне перепланування у хрущовці: які стіни категорично не можна чіпати

У хрущовках власники квартир часто намагаються змінити планування, щоб зробити житло зручнішим. Проте деякі популярні ідеї ремонту можуть бути небезпечними для конструкції будинку і порушувати будівельні норми.

Перед переплануванням важливо знати, які стіни та елементи у таких квартирах категорично не можна демонтувати або переносити, розповідає 24 Канал.

Які стіни не можна зносити у хрущовці?

Головне правило перепланування – не втручатися у несучі стіни. Саме вони утримують перекриття та розподіляють навантаження між поверхами, тому їх пошкодження може вплинути на стійкість усього будинку.

Зазвичай такі стіни товстіші за звичайні перегородки. Якщо перегородки товщиною близько 8 – 12 сантиметрів, то капітальні стіни часто мають близько 25 сантиметрів або більше. Водночас точно визначити тип стіни можна лише за технічним паспортом будинку або після консультації з інженером.

У 2022 році в одному з будинків Харкова власник квартири самостійно зніс несучу стіну "щоб зробити студію". Через три місяці з'явилися тріщини в квартирах на двох поверхах вище. Відновлення коштувало понад 400 тисяч гривень – і оплачував це сам власник за рішенням суду, повідомляє InfoLand.

Окрім несучих конструкцій, не можна демонтовувати міжквартирні стіни чи інші елементи, що виконують конструктивну або протипожежну функцію. Порушення таких елементів може призвести до тріщин у будинку або інших технічних проблем.

Чи можна розширити санвузол у хрущовці?

Ще одна поширена ідея під час ремонту – збільшити ванну кімнату або туалет. Однак будівельні норми встановлюють чіткі обмеження для таких змін, зазначається у документі.

Зокрема, не дозволяється переносити так звані мокрі зони у місця, де в сусідів знизу розташовані житлові кімнати або кухня. Таке перепланування створює ризики затоплення і порушує санітарні норми.

Навіть якісна гідроізоляція не змінює цих вимог. У разі порушення правил власник може отримати проблеми під час перевірок або при продажу квартири.

Чи можна об'єднати кухню з кімнатою?

Об'єднання кухні з житловою кімнатою і створення студії, що зараз популярні, також досить поширена ідея. Однак і тут є обмеження.

Важливо! Якщо у квартирі встановлена газова плита, кухня повинна бути відокремлена від житлової кімнати дверима або перегородкою. Це вимога безпеки, пов'язана з використанням газу.

Саме тому під час ремонту часто використовують розсувні двері або скляні перегородки, які формально відокремлюють кухню. Іншим варіантом може бути заміна газової плити на електричну.

Чи можна демонтувати вентиляційний короб?

Вентиляційні канали у багатоквартирних будинках працюють як спільна система для всіх квартир. Через це демонтаж вентиляційного короба категорично заборонений.

Якщо пошкодити або прибрати таку конструкцію, це порушить вентиляцію в усьому будинку. У результаті у квартирах можуть з'явитися сторонні запахи, підвищена вологість або пліснява.

У таких випадках дозволяються лише декоративні рішення – наприклад, приховати вентиляційний канал за меблями або спеціальним коробом без змін конструкції.

Які зміни можна зробити без дозволу?

Попри обмеження, деякі зміни у квартирі можна зробити без складних погоджень. Наприклад, дозволяється демонтувати старі вбудовані шафи або антресолі, пересунути дверний отвір у не несучій стіні чи об'єднати ванну і туалет.

Також можна замінити радіатори, вікна та інші елементи, які не впливають на конструкцію будинку. Водночас після ремонту зміни бажано внести до технічної документації житла.

У який час дозволено робити ремонт у квартирі?