Оренда за 6 тисяч гривень у Києві: який вигляд має найдешевша квартира столиці

Найдешевша пропозиція оренди житла в Києві, яку помітили наприкінці року, з'явилася на Троєщині. Однокімнатну квартиру тут здають за 6 тисяч гривень на місяць, що суттєво нижче середніх цін у столиці.

Де розташована квартира?

Житло розташоване у Деснянському районі Києва на вулиці Оноре де Бальзака, на початку житлового масиву Троєщина, пише 24 Канал з посиланням на OLX.

Багатоповерхівка знаходиться у дворі. Поруч є зупинки громадського транспорту, продуктові магазини, аптеки та інші об'єкти інфраструктури. Район забудований щільно, але добре пристосований для постійного проживання.

Квартира розташована на 12 поверсі 16-поверхового будинку, що також могло бути причиною зниження вартості. З огляду на безпекову ситуацію, українці частіше обирають житло для оренди від 3 до 6 поверху.

Як виглядає квартира всередині?

Загальна площа квартири становить 40 квадратних метрів. Планування класичне для однокімнатного житла з окремою кухнею та житловою кімнатою. Інтер'єр простий і без сучасного або косметичного ремонту. Стіни та підлога мають звичайне оздоблення, яке не оновлювали протягом тривалого часу.

Інтер'єр квартири / Фото OLX

У кімнаті встановлені базові меблі для сну та зберігання речей. У житловій кімнаті техніки немає. На кухні є холодильник, мікрохвильова піч, електричний чайник та електроплита. Вартість оренди також характеризує енергонезалежність житла, кияни частіше обирають квартири з газовою плитою або будинки з генератором.

Кухня та санвузол / Фото OLX

Санвузол роздільний, що є рідкістю для бюджетних варіантів оренди. У квартирі також дві лоджії, які можна використовувати для зберігання речей або як додатковий простір.

Чи можна з тваринами?