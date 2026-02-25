Цифрова платформа для "єОселі": чи можна буде швидше оформити іпотеку

Державну програму "єОселя" планують оновити вже у другому кварталі 2026 року. Уряд готує запуск цифрової платформи для акредитації новобудов, що має скоротити строки погодження житла та вплинути на доступність іпотеки для українців.

Як працюватиме нова система акредитації?

Забудовники зможуть подавати документи через єдину онлайн-платформу замість окремих пакетів для кожного банку. Інформація про об'єкт на платформі стане доступною всім банкам-партнерам програми, пише Forbes Ukraine.

Дивіться також Чим німецькі квартири відрізняються від українських: що одразу помітно

Зараз погодження новобудови може тривати до чотирьох місяців. Після запуску сервісу строк розгляду планують скоротити приблизно до одного місяця.

Банки отримають доступ до заявок у реальному часі. Це має зменшити кількість дублювань і додаткових запитів до забудовника під час перевірки.

Оператор програми "Укрфінжитло" Євген Мецгер заявляє, що "єОселя" поступово переходить від інструменту оперативної підтримки до елемента довгострокової державної житлової політики. Це передбачає цифровізацію процесів та стабільну роботу механізму іпотечного кредитування.

Чому процедура досі залишається складною?

Представники ринку наголошують, що нині відсутні уніфіковані правила акредитації. Кожен банк застосовує власні критерії оцінки та строки розгляду документів.

Через це девелопери змушені проходити кілька процедур паралельно. Нова платформа спрощує подання даних, але не скасовує перевірок.

Фінансові установи й надалі оцінюватимуть ризики, повноту пакета документів і відповідність об'єкта вимогам програми. Зауваження або неточності можуть впливати на строки ухвалення рішення.

Чи стане іпотека швидшою для покупців?

Скорочення строків акредитації означає швидше включення житлових комплексів до переліку доступних у "єОселі". Це розширить вибір квартир для тих, хто планує купувати житло в іпотеку.

У перспективі акредитовані об'єкти автоматично відображатимуться в загальному реєстрі з фільтрами та можливістю розрахунку орієнтовних платежів. Покупці зможуть попередньо оцінити фінансове навантаження ще до подання заявки в банк.

Кому можуть відмовити у "єОселі"?