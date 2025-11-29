Закинуте сміттєзвалище чи золота жила: будинок у жахливому стані виставили за космічну суму

У престижному районі Лондона на продаж виставили покинутий кутовий будинок, який багато років перебував у критичному стані. Попри обвалену стелю, купи сміття всередині й зарослий сад, стартова ціна лота становить понад мільйон доларів.

Як пише Daily Mail, який цитує 24 Канал, двокімнатний будинок планують продавати на аукціоні у грудні 2025 року.

Що відомо про закинутий будинок?

У престижному районі Камден-Мьюз на півночі Лондона продають будинок у поганому стані. Охочим оглянути об'єкт може знадобитися неабияка сміливість – коментатори жартують, що для цього не завадив би навіть "захисний костюм".

На фото видно, що приміщення повністю завалені сміттям, фасад заріс густою рослинністю, а на під'їзній доріжці роками стоїть покинутий автомобіль, покритий опалим листям.

Стартова ціна лота становить 925 тисяч фунтів стерлінгів або ж приблизно 1,22 мільйона доларів.

Чому будинок все одно цінний?

Попри занедбаність, аукціонний дім наголошує: об'єкт має значний потенціал завдяки престижному розташуванню. Разом з оселею пропонують кутову ділянку у вільному володінні, що підвищує інвестиційну привабливість житла.

За даними Rightmove, у цьому районі терасовані будинки продають в середньому за понад 1,27 мільйона фунтів (1,68 мільйона доларів), напіввідокремлені — за 1,52 мільйона фунтів (2,01 мільйона доларів), а квартири – близько 1,28 мільйона фунтів (1,70 мільйона доларів).

На цьому тлі навіть занедбана нерухомість за майже мільйон виглядає конкурентною.

Такий вигляд має житло / Фото SWNS

Аукціоніст Ендрю Бінсток розповів, що будинок перебував у власності однієї сім'ї понад 35 років і тепер з'явилася рідкісна можливість для повної реконструкції. За його словами, проєкти, що, на перший погляд, здаються непримітними, після оновлення нерідко приносять значний прибуток. Кутова ділянка лише підсилює потенціал об'єкта.

Організатори аукціону наголошують, що показують будинок у його реальному стані, без прикрас, щоб покупці могли реально оцінити обсяг робіт і перспективи. Лот вже привернув увагу девелоперів та інвесторів.

