Вибрати допоміг ChatGPT: жінка показала хату за 2 мільйони під Києвом, але мережа критикує її

Українка Олена Март поділилася історією купівлі будинку неподалік від Києва. Відео з екскурсією оселею та ділянкою викликало бурхливе обговорення – не всі глядачі схвально оцінили покупку, адже стан нерухомості залишає бажати кращого.

У ролику в тіктоці жінка пояснила, навіщо родині цей будинок і чому, попри всі мінуси, вони зупинилися саме на ньому. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

Що відомо про будинок за 2 мільйони під Києвом?

За словами Олени, будинок у майже сільській місцевості обійшовся у 2 мільйони гривень. Вона зізнається: хотілося б говорити про значно менші суми, однак реальність ринку інша.

Жінка зазначає, що за нижчі ціни у селах поблизу Києва зазвичай пропонують житло у вкрай поганому стані, особливо там, де інфраструктура розвинена слабко.

Будинок купували для батьків-пенсіонерів, яких планують евакуювати з прифронтового Гуляйполя. Родина прагнула знайти місце, де літні люди зможуть жити комфортно, з доступом до магазинів, транспорту, доріг, пошти та газу.

Пошуки тривали півтора року. За цей час подружжя переглянуло приблизно 15 будинків у схожому ціновому діапазоні, але всі вони були у не кращому стані. Врешті вирішальним фактором стала не лише локація, а й сама атмосфера місця – зокрема дерева та територія довкола. Цікаво, що знайти дім допоміг ChatGPT.

Такий вигляд має будинок: дивіться відео

Чому вибір викликав критику в мережі?

Не всі користувачі соцмереж погодилися з таким рішенням. У коментарях дехто зазначив, що за ці гроші можна було знайти значно кращу нерухомість. Один із користувачів навіть написав, що бачив цей будинок раніше, коли за нього просили 50 тисяч доларів.

Олена відповіла, що родина довго вагалася між будинком у Боярці та цим варіантом і неодноразово поверталася до переглядів. У підсумку перемогла Калинівка – через приємніше містечко, хоч воно й розташоване далі від столиці.

До слова, відповідно до даних OLX на 21 грудня, найдешевші будинки у Київській області продають за 45 тисяч гривень, найдорожчі – за понад 300 мільйонів гривень.

Як пара відреставрувала будинок у Карпатах?

Подружжя айтівців Юра й Наталка Машкови придбали старий будинок у Карпатах, який спершу планували лише трохи оновити, але зрештою взялися за повну реновацію. Вирішальним у виборі локації стала випадкова зустріч у горах і відчуття, що цей дім – передусім про емоції та спільний час із близькими. Під час ремонту з'ясувалося, що будинок прогнив, а підлога лежала просто на землі, тож оселю довелося підіймати домкратами. Найбільше змін зазнала кухня, яку перенесли та об'єднали з їдальнею, а також дах, що став гордістю власників.

Ремонт тривав із квітня 2024 року до літа 2025-го й супроводжувався логістичними труднощами в горах. Нині Машкови живуть у Києві, а будинок у Карпатах використовують для відпочинку та частково здають гостям.