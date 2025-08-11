Валерія жила в Києві та працювала в ІТ-сфері. Однак життя в гамірній столиці їй не надто подобалося, тому вона неодноразово замислювалася про переїзд. Так жінка несподівано для себе оселилася на Житомирщині.

Будинок коштував дуже дешево – близько 8 тисяч доларів. Щоправда, він потребував значних вкладень, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео з ютюб-каналу Іванки Дячук.

Як мешканка Києва облаштувалася в селі на Житомирщині?

Валерія поділилася, що життя в Києві було для неї здебільшого некомфортним. Вона народилася і виросла в невеликому місті, а столиця – гамірна.

У мене були такі шалені ідеї купити морський контейнер або купити беушний модульний будинок,

– розповідала жінка.

Валерія часто заходила на OLX і дивилася там на будинки. У січні 2024 року, коли вона гостювала на Хмельниччині, вирішила заїхати на Житомирщину, де вона почувалася ніби вдома. Згодом жінка глянула, чи не продаються часом будинки в одному із сіл. Так вона побачила саме ту хатину й стала її власницею.

Мені подобається естетика села. Якісь оці дерев'яні сараї. Як воно виглядає на сонечку. Ці кури, коні. Воно таке банальне, просте, але разом з тим таке гарне,

– каже Валерія.



Будинок, який придбала Валерія / Скриншот відео

Тепер вона живе там з двома домашніми улюбленцями: з кішкою, яка "продавалася" разом з хатиною, та собакою, евакуйованим з Луганської області.

Будинок – "без вигод", адже гарячої води немає, а туалет надворі. Однак є грубка, яка швидко нагріває житло.

Історія жінки, яка переїхала з Києва на Житомирщину: відео

Коли Валерія купила житло, там взагалі не було водопостачання. Навіть у криниці води не вистачало, адже хатина, як з'ясувалося, стоїть на гранітній скелі. Через ці нюанси проведення води обійшлося в 37 тисяч гривень.



Кухня після ремонту / Скриншот відео

У відео жінка розповіла, що будинок має три кімнати. Ремонт вона робила самотужки, зокрема "зімпровізувала" кухню зі спальної кімнати, яка була в занедбаному стані.