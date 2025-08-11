Естетика села: жінка після 17 років життя в Києві переїхала в хатину на Житомирщині
- Валерія мешкала в Києві 17 років, але завжди тяжіла до "сільської естетики".
- Раптом вона натрапила на будинок у селі на Житомирщині й вирішила його купити.
Валерія жила в Києві та працювала в ІТ-сфері. Однак життя в гамірній столиці їй не надто подобалося, тому вона неодноразово замислювалася про переїзд. Так жінка несподівано для себе оселилася на Житомирщині.
Будинок коштував дуже дешево – близько 8 тисяч доларів. Щоправда, він потребував значних вкладень, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео з ютюб-каналу Іванки Дячук.
Як мешканка Києва облаштувалася в селі на Житомирщині?
Валерія поділилася, що життя в Києві було для неї здебільшого некомфортним. Вона народилася і виросла в невеликому місті, а столиця – гамірна.
У мене були такі шалені ідеї купити морський контейнер або купити беушний модульний будинок,
– розповідала жінка.
Валерія часто заходила на OLX і дивилася там на будинки. У січні 2024 року, коли вона гостювала на Хмельниччині, вирішила заїхати на Житомирщину, де вона почувалася ніби вдома. Згодом жінка глянула, чи не продаються часом будинки в одному із сіл. Так вона побачила саме ту хатину й стала її власницею.
Мені подобається естетика села. Якісь оці дерев'яні сараї. Як воно виглядає на сонечку. Ці кури, коні. Воно таке банальне, просте, але разом з тим таке гарне,
– каже Валерія.
Будинок, який придбала Валерія / Скриншот відео
Тепер вона живе там з двома домашніми улюбленцями: з кішкою, яка "продавалася" разом з хатиною, та собакою, евакуйованим з Луганської області.
Будинок – "без вигод", адже гарячої води немає, а туалет надворі. Однак є грубка, яка швидко нагріває житло.
Історія жінки, яка переїхала з Києва на Житомирщину: відео
Коли Валерія купила житло, там взагалі не було водопостачання. Навіть у криниці води не вистачало, адже хатина, як з'ясувалося, стоїть на гранітній скелі. Через ці нюанси проведення води обійшлося в 37 тисяч гривень.
Кухня після ремонту / Скриншот відео
У відео жінка розповіла, що будинок має три кімнати. Ремонт вона робила самотужки, зокрема "зімпровізувала" кухню зі спальної кімнати, яка була в занедбаному стані.