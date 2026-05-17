Купили стару хату за 8 тисяч доларів: як рік життя в селі змінив очікування сім'ї

Жінка, яка разом із сім'єю купила старий будинок за 8 тисяч доларів, поділилася досвідом після року життя у власній хаті. Вона зізналася, що реальність виявилася складнішою, ніж очікувалося: постійні витрати, ремонт і побутові труднощі змусили її по-іншому подивитися на сільське життя.

Чому будинок за 8 тисяч доларів викликав стільки критики?

Про свій будинок та його облаштування Аліна Петренко розповідає в інстаграмі alina_life00.

Стару хату на Дніпропетровщині сім'я купила на початку 2025 року. Відтоді облаштовується на новому місці та показує цей процес у соцмережі. За словами жінки, після покупки будинку вона отримала багато критичних коментарів. Частина людей писала, що така ціна є завищеною, а саму оселю називали "сараєм".

Перш ніж писати, що будинок – сарай, що це дуже дорого і так далі, потрібно зрозуміти, в чому ж суть цієї ціни,

– зазначила Аліна.

Вона пояснила, що будинок розташований близько до Кривого Рогу та має всі зручності. Також жінка наголосила, що для їхньої родини ця сума була прийнятною.

Чому сільське життя виявилося складнішим, ніж очікувалося?

Після року життя у селі жінка каже, що повторно проходити цей шлях не хотіла б. Вона зізнається, що сільський побут вимагає постійної праці та значних вкладень.

Купили хату в селі і дуже шкодуємо про це. Важко, наробляємось постійно, вкладаємо купу грошей, а толку з того дуже мало,

– ділиться жінка.

За її словами, життя в селі може підійти не всім. Вона зазначає, що в соцмережах часто показують лише красиву картинку, тоді як реальність пов'язана з постійною роботою й витратами.

Які проблеми з'явилися після покупки хати?

Жінка розповіла, що будинок купили взимку, а це ускладнило облаштування. Через холод на вулиці було складно щось робити, ремонт усередині також затягнувся. За словами Аліни, стіни довго сохли. Одна з них постійно залишається вологою, а цього року сім'я планує її утеплювати.

Також проблемою стала дерев'яна підлога, яка, за словами власниці, виявилася дуже холодною: "І хоч я сільська дитина, але я не знала, скільки грошей тяне село".

Чому сусіди можуть виявитися не менш важливими за сам будинок?

Окремо жінка звернула увагу на ще один фактор під час купівлі житла – сусідів. За її словами, вони не знайомилися із сусідами до покупки, однак вважають, що їм пощастило. За рік життя у новому будинку відносини з людьми поруч залишилися або нейтральними, або хорошими.

Водночас жінка переконана: сусіди можуть суттєво впливати на комфорт життя, незалежно від того, йдеться про будинок чи квартиру.

Історія сім'ї лише підтверджує: під час купівлі старої хати важливо оцінювати не лише стан будинку чи вартість ремонту. Деякі нюанси можуть здаватися другорядними під час огляду, однак згодом саме вони найбільше впливають на комфорт життя.

На що ще варто звернути увагу перед купівлею старої хати?

Фахівці радять перевіряти не лише зовнішній вигляд будинку чи ділянки. Насамперед варто оцінити стан фундаменту та даху, адже саме їхній ремонт часто виявляється найдорожчим. Також важливо звертати увагу на комунікації – електропроводку, воду, опалення та стан інженерних мереж. Окрему увагу варто приділити вологості приміщень і стану стін, оскільки приховані дефекти можуть проявитися вже після покупки.

Не менш важливо оцінити інфраструктуру та розташування, адже віддаленість, проблемний під'їзд чи відсутність базових зручностей теж можуть створювати труднощі.

Чому українці все частіше обирають старі хати в селах?

Інтерес українців до сільського житла за останні роки помітно зріс. Як розповіла в ексклюзивному коментарі 24 Каналу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, попит на такі об'єкти збільшився щонайменше на 30%. Причина не тільки у нижчій вартості житла порівняно з містами. Все більше людей змінюють пріоритети та шукають спокійніший спосіб життя, більше простору й незалежності від міської інфраструктури.

Для багатьох будинок у селі вже давно перестав бути лише варіантом для сезонного відпочинку чи дачею. Покупців приваблюють власна ділянка, автономність і можливість облаштувати житло під свої потреби. Через це увагу дедалі частіше привертають навіть старі будинки, які потребують значного оновлення.

Водночас історії на кшталт випадку Аліни показують інший бік такого вибору: купівля недорогого будинку часто стає лише початком значних витрат.

Як зазначила рієлторка та аналітикиня Ірина Луханіна в ексклюзивному коментарі 24 Каналу, покупці вже не готові погоджуватися на відсутність базових зручностей лише через вигідну ціну. Будинки без належного доступу до електрики, води чи нормальних доріг продаються набагато складніше.

Що відомо про інші історії відновлення старих хат?

Такі історії активно поширюються у соцмережах, де власники показують не лише результат, а й реальний процес змін. Наприклад, одна українка разом із мамою за 6 місяців перетворила занедбану хату, яку купила за 5 500 доларів, на місце, придатне для життя: вони розчистили подвір'я, облаштували територію та поступово відновлювали будинок. Однак є приклади негативного досвіду, коли люди шкодують про купівлю старої хати.

Експерти застерігають: старі хати часто приховують не лише атмосферу й потенціал, а й суттєві витрати. Остаточна вартість ремонту нерідко виявляється значно більшою, ніж очікували власники.

Скільки доведеться витратити на ремонт у 2026 році?

За оцінками Вікторії Берещак, косметичне оновлення старого будинку у 2026 році коштує в середньому 200 – 400 доларів за квадратний метр. Якщо ж потрібна масштабна реконструкція, витрати можуть зрости до 400 – 800 доларів. Для будинку площею близько 50 квадратних метрів базовий ремонт обійдеться приблизно у 10 – 20 тисяч доларів, а капітальні роботи можуть збільшити бюджет до 20 – 40 тисяч.

Як пояснює експерт з нерухомості Олександр Бойко, найбільше проблем у старих будинках зазвичай пов'язано з фундаментом, дахом та комунікаціями. Часто власникам доводиться повністю змінювати електрику, систему водопостачання та опалення. Фахівці також радять закладати резервний бюджет, адже після купівлі нерідко виявляються приховані дефекти, які неможливо помітити під час огляду житла.