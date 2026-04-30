У Софії купують одне, біля моря – інше: як змінився попит на житло в Болгарії

Квартири залишаються головним вибором покупців у Болгарії, але їх шукають по-різному залежно від міста. У Софії інвестують у новобудови, тоді як у прибережних регіонах активно купують апартаменти під оренду.

Яке житло в Болгарії купують найчастіше?

Основний попит у Болгарії припадає на квартири й апартаменти, пише Finance.ua.

Найбільше покупців цікавлять новобудови та сучасні житлові комплекси, де можна отримати зрозумілий формат житла, нові комунікації та прогнозовані витрати після купівлі.

У великих містах найчастіше обирають одно та двокімнатні квартири. Такий формат підходить і для власного проживання, і для оренди, тому залишається зручним варіантом для місцевих покупців та інвесторів.

Під час вибору житла люди звертають увагу не лише на площу чи ціну. Важливими стають енергоефективність, наявність паркінгу та витрати на утримання будинку. Саме ці деталі можуть впливати на рішення не менше, ніж район.

Будинки й таунхауси теж присутні на ринку, але вони не формують основний попит. Їх частіше розглядають сім'ї, яким потрібен більший простір, або покупці, що шукають житло в передмісті чи курортній зоні.

Як відрізняється попит за регіонами Болгарії?

Софія має найдорожчий і найліквідніший ринок, а покупці тут частіше шукають квартири в нових будинках. Конкуренція за вдалі об'єкти вища, тому ціни тримаються на вищому рівні.

Пловдив сприймають як доступнішу альтернативу столиці. Місто має розвинену інфраструктуру, але вартість житла тут нижча, ніж у столиці. Через це Пловдив частіше обирають ті, хто шукає квартиру для постійного проживання.

Варна й Бургас мають іншу логіку попиту. Ці міста поєднують звичайне міське життя з курортним ринком, тому покупці часто дивляться на житло не лише як на місце для себе, а і як на актив для сезонної оренди.

У великих містах також помітний інтерес до передмість. Покупці шукають більше простору, паркінг і кращу якість житла за нижчу ціну, ніж у центральних районах.

Яка вартість квадратного метра у цих регіонах?

За даними Numbeo, Софія очікувано залишається найдорожчою серед цих міст. У центрі столиці квадратний метр коштує в середньому 3 700 євро, а поза центром – 2 500 євро.

У Пловдиві ціни нижчі. У центрі міста квадратний метр коштує в середньому 2 000 євро, а поза центром – 1 300 євро.

У Варні середня ціна квадратного метра в центрі становить 2 600 євро. Поза центром житло коштує в середньому 1 700 євро за квадратний метр.

У Бургасі квадратний метр у центрі коштує в середньому 2 00 євро. Поза центром середня ціна становить 1 400 євро за квадратний метр.

Чому в Естонії заборонили росіянам і білорусам купувати житло?

Міністерство внутрішніх справ Естонії підготувало поправки до закону про купівлю нерухомості. З 2027 року росіяни та білоруси без постійного дозволу на проживання не зможуть купувати житло.

Міністерство внутрішніх справ Естонії вважає, що нерухомість можуть використовувати не лише як інвестицію, а й для розвідки або впливу.