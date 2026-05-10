Ринок житла у Британії пригальмував: чому ціни почали падати та скільки коштують квартири

У Великій Британії вперше за кілька місяців зафіксували зниження цін на житло. Експерти пов'язують це з дорогими іпотечними кредитами, слабшим попитом та деякими іншими чинниками.

Як змінилися ціни на житло у Британії?

Про зниження цін на помешкання у Великій Британії пише Reuters з посиланням на найбільшого іпотечного кредитора Halifax.

У квітні 2026 року середні ціни на житло у Великій Британії знизилися на 0,1% після березневого зростання на 0,5%. У річному вимірі темпи подорожчання також сповільнилися – до 1,1%. У Halifax зазначають, що ринок поступово стабілізується після активнішого початку року.

Директорка з іпотечного кредитування Halifax Аманда Брайден прокоментувала цю ситуацію.

Ринок доволі добре адаптувався до нещодавніх змін гербового збору (податок, що стягується в деяких країнах при придбанні нерухомості – 24 Канал), а активність стабілізувалася після сплеску угод на початку року,

– зазначила Аманда Брайден.

Водночас вона наголосила, що високі ставки за кредитами й далі ускладнюють купівлю житла для багатьох британців.

До слова, для громадян України з BRP (біометричний дозвіл на проживання у Великій Британії, що підтверджує імміграційний статус, право на роботу, навчання чи користування державними послугами) умови купівлі житла часто залишаються складнішими, ніж для місцевих покупців. Багато банків вимагають більший початковий внесок – часто 20 – 25% вартості нерухомості, тому навіть незначне зниження цін лише частково компенсує високу вартість іпотеки.

Чому британці почали рідше купувати житло?

Як пише The Times, додатковий тиск на ринок створили подорожчання енергоносіїв та зростання іпотечних ставок на тлі загальної геополітичної нестабільності. Через це частина покупців вирішила відкласти купівлю житла.

У Королівському інституті сертифікованих оцінювачів (RICS) також повідомили про помітне скорочення нових запитів від покупців у квітні. Експерти пов'язують це насамперед із дорожчими кредитами та більш невизначеними настроями на ринку.

Економіст Capital Economics Еш Вебб зазначив, що ринок житла виявився менш стійким до зростання ставок, ніж очікували аналітики.

Навіть якщо Ормузька протока незабаром повністю відкриється, ми вважаємо, що тиск на ціни через уже наявне зростання іпотечних ставок продовжить посилюватися у найближчі місяці,

– пояснив Ешлі Вебб.

Скільки коштують квартири у Великій Британії?

За даними Numbeo, у травні 2026 року середні ціни на житло у найбільших містах Великої Британії такі:

Лондон – 14,6 тисячі фунтів стерлінгів за квадрат у центрі міста, 7,4 тисячі – на околицях;

Манчестер – 3,5 тисячі фунтів стерлінгів за квадрат у центрі міста, 3,4 тисячі – на околицях;

Лідс – 2,8 тисячі фунтів стерлінгів за квадрат у центрі міста, 2,6 тисячі – на околицях;

Бірмінгем – 4 тисячі фунтів стерлінгів за квадрат у центрі міста, 3,1 тисячі – на околицях;

Глазго – 3,1 тисячі фунтів стерлінгів за квадрат у центрі міста, 2,3 тисячі – на околицях;

Ньюкасл-апон-Тайн – 5,1 тисячі фунтів стерлінгів за квадрат у центрі міста, 3,7 тисячі – на околицях.

Чому житло в Європі дорожчає рекордними темпами?

За 2025 рік найстрімкіше ціни на житло в Європі зросли в Угорщині – одразу на 21,2%. Також серед лідерів за темпами подорожчання опинилися Португалія, Болгарія та Польща.

Аналітики пояснюють це високим попитом на нерухомість, дефіцитом житла та активністю іноземних інвесторів. Особливо перегрітим ринок називають у Португалії, де житло продовжує дорожчати навіть попри загальне уповільнення економіки.

У багатьох країнах Центральної та Східної Європи ціни зростають швидше, ніж у середньому по ЄС. Наприклад, у Болгарії житло подорожчало приблизно на 15%, а в окремих регіонах Угорщини та Польщі приріст також залишається двозначним.

Водночас у частині європейських країн ринок охолоджується. У Фінляндії та деяких інших державах фіксували навіть незначне зниження цін або суттєве сповільнення темпів росту.