Как изменились цены на жилье в Британии?

О снижении цен на жилье в Великобритании пишет Reuters со ссылкой на крупнейшего ипотечного кредитора Halifax.

В апреле 2026 года средние цены на жилье в Великобритании снизились на 0,1% после мартовского роста на 0,5%. В годовом измерении темпы подорожания также замедлились – до 1,1%. В Halifax отмечают, что рынок постепенно стабилизируется после более активного начала года.

Директор по ипотечному кредитованию Halifax Аманда Брайден прокомментировала эту ситуацию.

Рынок довольно хорошо адаптировался к недавним изменениям гербового сбора (налог, взимаемый в некоторых странах при приобретении недвижимости – 24 Канал), а активность стабилизировалась после всплеска сделок в начале года,

– отметила Аманда Брайден.

В то же время она отметила, что высокие ставки по кредитам и дальше затрудняют покупку жилья для многих британцев.

К слову, для граждан Украины с BRP (биометрический вид на жительство в Великобритании, подтверждающий иммиграционный статус, право на работу, обучение или пользование государственными услугами) условия покупки жилья часто остаются сложнее, чем для местных покупателей. Многие банки требуют больший первоначальный взнос – часто 20 – 25% стоимости недвижимости, поэтому даже незначительное снижение цен лишь частично компенсирует высокую стоимость ипотеки.

Почему британцы стали реже покупать жилье?

Как пишет The Times, дополнительное давление на рынок создали подорожание энергоносителей и рост ипотечных ставок на фоне общей геополитической нестабильности. Из-за этого часть покупателей решила отложить покупку жилья.

В Королевском институте сертифицированных оценщиков (RICS) также сообщили о заметном сокращении новых запросов от покупателей в апреле. Эксперты связывают это прежде всего с более дорогими кредитами и более неопределенными настроениями на рынке.

Экономист Capital Economics Эш Уэбб отметил, что рынок жилья оказался менее устойчивым к росту ставок, чем ожидали аналитики.

Даже если Ормузский пролив вскоре полностью откроется, мы считаем, что давление на цены из-за уже имеющегося роста ипотечных ставок продолжит усиливаться в ближайшие месяцы,

– пояснил Эшли Вебб.

Сколько стоят квартиры в Великобритании?

По данным Numbeo, в мае 2026 года средние цены на жилье в крупнейших городах Великобритании следующие:

Лондон – 14,6 тысяч фунтов стерлингов за квадрат в центре города, 7,4 тысячи – в окрестностях;

Манчестер – 3,5 тысячи фунтов стерлингов за квадрат в центре города, 3,4 тысячи – в окрестностях;

Лидс – 2,8 тысячи фунтов стерлингов за квадрат в центре города, 2,6 тысячи – в окрестностях;

Бирмингем – 4 тысячи фунтов стерлингов за квадрат в центре города, 3,1 тысячи – в окрестностях;

Глазго – 3,1 тысячи фунтов стерлингов за квадрат в центре города, 2,3 тысячи – в окрестностях;

Ньюкасл-апон-Тайн – 5,1 тысячи фунтов стерлингов за квадрат в центре города, 3,7 тысячи – в окрестностях.

Почему жилье в Европе дорожает рекордными темпами?

За 2025 год стремительно цены на жилье в Европе выросли в Венгрии – сразу на 21,2%. Также среди лидеров по темпам подорожания оказались Португалия, Болгария и Польша.

Аналитики объясняют это высоким спросом на недвижимость, дефицитом жилья и активностью иностранных инвесторов. Особенно перегретым рынок называют в Португалии, где жилье продолжает дорожать даже несмотря на общее замедление экономики.

Во многих странах Центральной и Восточной Европы цены растут быстрее, чем в среднем по ЕС. Например, в Болгарии жилье подорожало примерно на 15%, а в отдельных регионах Венгрии и Польши прирост также остается двузначным.

В то же время в части европейских стран рынок охлаждается. В Финляндии и некоторых других государствах фиксировали даже незначительное снижение цен или существенное замедление темпов роста.