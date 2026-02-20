Оренда за 1 гривню: що змінив уряд та хто може скористатися пільгою

Кабінет Міністрів змінив порядок використання державного та комунального майна для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Нові правила дозволяють передавати частину об'єктів у пільгову оренду без аукціонів та з мінімальною платою.

Які правила змінили щодо оренди за 1 гривню?

Уряд переглянув механізм пільгової оренди, щоб спростити залучення вільної нерухомості для проживання переселенців, повідомила у соцмережах Юлія Свириденко.

Три нововведення пільгової оренди:

Громадські об'єднання та благодійні організації можуть орендувати державні та комунальні приміщення для розміщення ВПО за ставкою 0,01% від розрахункової орендної плати. Це стосується об'єктів, які не використовуються за основним призначенням і можуть бути адаптовані під житло. Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та соціального захисту отримали право орендувати майно без проведення електронних аукціонів. Для них встановлено фіксовану плату – 1 гривня на рік за кожен об'єкт. Господарські товариства, у статутному капіталі яких понад 50% належить державі, також можуть передавати власну нерухомість для проживання ВПО за 1 гривню на рік. Йдеться про приміщення, які не залучені в основній діяльності підприємств.

Як довго діятимуть пільги?

Пільгові умови мають визначені строки дії залежно від типу балансоутримувача. Для державних і комунальних установ механізм оренди за 1 гривню працюватиме протягом воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

Для господарських товариств із державною часткою понад 50% спеціальні умови діятимуть на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Таким чином уряд обмежив строк для державних компаній, але залишив можливість використовувати їхню нерухомість у перехідний період.

Хто може отримати компенсацію за оренду житла?