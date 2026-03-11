Переселенці зможуть купити житло під 3%: Україна та Німеччина підписали нову угоду

Внутрішньо переміщені українці можуть отримати нові можливості для купівлі власного житла. Україна та Німеччина підписали угоду про фінансування програми, яка розширить пільгове іпотечне кредитування для переселенців.

Скільки коштів виділять на кредити для переселенців?

На програму пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб спрямують 33 мільйони євро. Фінансування надає німецький державний банк розвитку KfW, розповів Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Залучені кошти використають для видачі нових житлових кредитів переселенцям. За попередніми оцінками, завдяки цьому фінансуванню житло зможуть придбати понад 600 родин ВПО.

Програму реалізують за участі Міністерства розвитку громад та територій України, повідомили на сайті міністерства.

23 млн євро буде спрямовано безпосередньо на кредитування ВПО по всій Україні. Ще до 10 млн євро можуть бути використані для підтримки громад, які прийняли найбільшу кількість переселенців,

– пояснив Олексій Кулеба.

Які умови іпотеки пропонують переселенцям?

Пільгова іпотека передбачає кредит під 3% річних. Максимальний строк кредитування – до 30 років, що дозволяє зменшити розмір щомісячних виплат.

Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які не мають власного житла або втратили його через війну. Кредит можна використати для купівлі квартири чи будинку, що відповідає встановленим вимогам програми.

Як працює програма пільгового кредитування?

Кредитування відбувається через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Щоб взяти участь у програмі, треба подати заявку через портал Дія або Держмолодьжитло та необхідні документи. Після перевірки формується перелік кандидатів, які можуть отримати кредит на придбання житла.

Важливо, що програма працює за револьверною моделлю: кошти після повернення позичальниками не повертаються донору, а залишаються ресурсом для подальшого кредитування родин ВПО,

– зазначив Олексій Кулеба.

Пільгова іпотека для переселенців уже кілька років реалізується за підтримки уряду Німеччини. Новий пакет фінансування дозволить продовжити видачу кредитів і розширити доступ до житла для внутрішньо переміщених родин.

