"Безкоштовні квартири" в СРСР: правда чи міф, у який вірили мільйони

У Радянському Союзі квартири певним категоріям людей видавали без прямої оплати, однак назвати їх повністю безкоштовними є маніпуляцією. Насправді житло коштувало людям років життя, роботи та прихованих податків.

Чи справді житло у СРСР було безкоштовним?

Як пише "Главред", радянська модель житла базувалася на державному фінансуванні будівництва. Водночас ці гроші формувалися з бюджету, який наповнювали доходами самих людей.

Тобто людина хоч і не купувала квартиру напряму, але оплачувала опосередковано – через податки та економічну систему. Фактично люди розраховувалися за житло власною працею, просто без прямого платежу.

Скільки насправді доводилося чекати?

Отримати квартиру швидко було майже неможливо. Люди ставали у черги й чекали по 10 – 15 років, а іноді й довше.

Як зазначає "Телеграф", багато хто був змушений роками працювати на одному підприємстві лише для того, щоб не втратити місце у списку. Це фактично прив'язувало людину до роботи й суттєво обмежувало її можливості змінювати життя.

Чи ставали люди власниками квартир?

Навіть після отримання житла люди не були його повноцінними власниками. Квартири залишалися у власності держави або підприємств: їх не можна було вільно продати чи подарувати, а лише обміняти.

Існувала також альтернатива – житлові кооперативи. У цьому випадку громадяни вже платили частину вартості житла і поступово виплачували решту. Однак така модель була доступною не для всіх і фактично позбавляла права на "безкоштовну" квартиру.

У підсумку система, яку роками подавали як соціальну перевагу, мала приховану ціну. Люди платили за житло часом, працею та обмеженням власних можливостей.

Саме тому твердження про "безплатні квартири" сьогодні дедалі частіше називають міфом – частково правдивим, але суттєво спрощеним.

Що відомо про житло у СРСР?

П’ятиповерхові будинки в СРСР масово зводили через будівельні норми: така висота дозволяла обходитися без ліфта, адже люди фізично могли підійматися сходами до 4 – 5 поверху. Дев'ятиповерхівки почали будувати пізніше – з розвитком технологій і появою ліфтів, що дозволило підвищити поверховість без суттєвого ускладнення будівництва.

Кухні у хрущовках робили дуже малими (близько 5 – 6 квадратних метрів), щоб здешевити будівництво і швидко забезпечити житлом якомога більше людей. Водночас вважалося, що люди мають харчуватися в їдальнях, тому кухня у квартирі виконувала лише допоміжну функцію.