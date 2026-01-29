Понад 18 тисяч заяв за тиждень: коли переселенці отримають житлові ваучери

З 1 січня в Україні запрацювала програма, яка дає переселенцям можливість отримати житловий ваучер на власне житло. Від самого початку люди масово подають заявки, тому розгляд документів іде повільніше, ніж очікувалося.

Скільки заяв подали та коли чекати житловий ваучер?

Лише за перший тиждень роботи програми надійшло понад 18 тисяч заяв, що суттєво навантажило цифрову систему і роботу місцевих служб, які обробляють звернення, повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

У громадах почали активно створювати комісії, які мають розглядати звернення. У частині міст ці комісії тільки почали повноцінно працювати, тому темпи різняться. Наразі працює близько 1200 комісій, зокрема у Києві, і вони погодили близько 4 500 заяв.

Перевірити, на якому етапі розгляд, можна в застосунку Дія. Початок виплат запланований на кінець лютого 2026 року, після цього українці зможуть використати житловий ваучер для купівлі житла.

Хто може подати заявку на житловий ваучер?

Житловий ваучер можуть отримати ВПО, які не змогли скористатися програмою "єВідновлення". Подати заяву можуть також люди зі статусом учасника бойових дій або ті, хто має інвалідність внаслідок війни.

Заявку подають через застосунок Дія. Спочатку треба оновити дані про себе, підтвердити склад сім'ї й надіслати форму на розгляд комісії в громаді.

У яких випадках можна отримати ваучер:

житло зруйноване;

розташоване в зоні бойових дій;

оформлене в іпотеці, яка ще не виплачена.

Важливо! Якщо у родини вже є інше житло на підконтрольній Україні території, участь у програмі неможлива. Максимальна сума житлового ваучера становить до 2 мільйонів гривень.

Ці кошти можна використати, щоб купити квартиру чи будинок, вкласти у будівництво або оплатити частину іпотечного кредиту. Але будинок чи квартиру, придбані з допомогою ваучера, не можна продавати чи передавати іншим людям протягом п'яти років після оформлення.

Чим відрізняється житловий ваучер і "єВідновлення"?