Місто під землею: як у Канаді будинки з'єднали в один гігантський комплекс

У канадському Монреалі створили унікальну систему, де десятки будівель фактично об'єднані в єдиний "закритий світ". Тут люди можуть жити, працювати і відпочивати, майже не виходячи на вулицю – особливо взимку.

Як будинки перетворили на єдиний житлово-комерційний комплекс?

У центрі Монреаля сформувалася унікальна урбаністична система – RÉSO, яку часто називають підземним містом. Про неї йдеться на офіційному туристичному порталі Монреаля Montreal.ca.

Читайте також У це важко повірити: у світі є будинки шириною менш ніж метр – і там живуть люди

Насправді це не окрема будівля, а мережа з десятків житлових і комерційних комплексів, з'єднаних між собою переходами. Ці будинки об'єднані понад 32 кілометрами тунелів, які проходять під центральною частиною міста та фактично формують один великий "внутрішній квартал".

До системи входять житлові будинки, офісні хмарочоси, готелі, торгові центри та університети. У результаті виникла модель, де нерухомість працює не окремо, а як єдина інтегрована інфраструктура – фактично "місто в будинках".

За даними World Below, сьогодні RÉSO об'єднує понад 80 будівель – від офісних веж до лікарень і університетів, які поступово "зшивалися" між собою десятиліттями без єдиного генерального плану. Фактично ця система виросла органічно: нові девелопери просто під'єднували свої об'єкти до вже існуючих переходів, перетворюючи окремі будинки на частину великої інфраструктурної мережі.



RÉSO у Канаді / Фото World Below

Чи можна жити, не виходячи з дому?

Щодня через цю систему проходять приблизно 500 тисяч людей, і для багатьох це звичний спосіб життя. Усередині доступні тисячі магазинів і сервісів, ресторани, банки, кінотеатри, офіси та прямий доступ до метро. Завдяки цьому люди можуть пересуватися між будинками, працювати та вирішувати повсякденні справи, не виходячи на вулицю.

Причина такої моделі – клімат. Узимку температура в Монреалі часто опускається значно нижче нуля, тому підземна інфраструктура стала відповіддю ринку нерухомості на суворі погодні умови.

Усередині мережі створено повністю контрольований клімат: взимку переходи обігріваються, а влітку охолоджуються, що дозволяє комфортно пересуватися незалежно від погоди.

Сьогодні це один із найбільших у світі прикладів того, як житлові та комерційні будівлі можуть об'єднуватися в єдину екосистему, створюючи альтернативний спосіб життя в місті.

Де розташований найдовший будинок у світі?

Найдовший житловий будинок у світі розташований в українському Луцьку і простягається майже на 3 кілометри. Це не одна будівля, а цілий комплекс з'єднаних між собою секцій різної поверховості, які формують безперервну житлову лінію.

Будинок зводили з 1969 до 1980 року як масштабний експеримент радянської забудови. У ньому налічується понад 150 під'їздів і близько 3 тисяч квартир, де проживають приблизно 10 тисяч людей. Через свою форму та розміри його часто називають "будинком-вуликом" або "луцькою китайською стіною".