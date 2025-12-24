Чи впадуть ціни на квартири у 2026 році: що формуватиме вартість в Україні

У 2026 році ринок нерухомості України, найімовірніше, розвиватиметься без різких змін. Обмежена пропозиція, безпекові фактори та державні програми підтримки й надалі визначатимуть попит і ціни як на житло, так і на комерційні об'єкти.

Чи зміняться ціни на житло у 2026 році?

Зниження цін на житло у 2026 році не прогнозується, пише 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.

Дивіться також Дефіцит квартир у 2026 році: чому ціни на нерухомість злетять і чи варто купувати зараз

За нинішніх економічних і безпекових умов ринок зберігатиме поточну динаміку, а зростання попиту на тлі обмеженої пропозиції посилюватиме тиск на вартість квадратних метрів. Найбільш популярними залишатимуться квартири з автономним опаленням, резервним живленням і сучасними інженерними рішеннями.

Що відбуватиметься на вторинному ринку житла?

На вторинному ринку у 2026 році можливе формування дефіциту пропозиції. Частина житлового фонду була зруйнована, ще частина власників не готова продавати нерухомість у період невизначеності.

Водночас попит зберігатиметься, а в окремих сегментах може зрости. Це створюватиме додатковий ціновий тиск, насамперед на якісні квартири у відносно безпечних регіонах і будинках з високим рівнем автономності.

Чому первинний ринок не дешевшатиме?

На первинному ринку зниження цін у 2026 році також не очікується. Основними чинниками залишаються обмежена кількість нових проєктів, подорожчання будівельних матеріалів і дефіцит робочої сили.

Важливо! Хоча за підсумками 2025 року в Україні на 15% зросла кількість нових забудов, таке відновлення зафіксували тільки у західних та центральних регіонах, що не зможе змінити тенденції по всій країні, зазначив голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

Окрему роль відіграє зміна поведінки покупців. Через високі ризики громадяни значно рідше готові інвестувати у житло на ранніх етапах будівництва та частіше обирають об'єкти з високим ступенем готовності.

Яку роль відіграватимуть державні програми?

Одним із ключових драйверів попиту у 2026 році залишатиметься програма "єОселя", передусім на первинному ринку. Додаткову підтримку попиту можуть забезпечувати житлові ваучери для військових і внутрішньо переміщених осіб, що частково компенсуватиме зниження купівельної спроможності населення.

До слова, з 1 грудня в Україні почала працювати програма житлових ваучерів номіналом 2 мільйони гривень. Взяти участь можуть переселенці, які не мають власного житла та не брали участь у програмі "єВідновлення".

Чого чекати від ринку оренди у 2026 році?

Ситуація на ринку довгострокової оренди напряму залежатиме від обсягу пропозиції. У разі її скорочення ціни й надалі зростатимуть. Найбільше матимуть попит квартири з автономним опаленням, резервним електроживленням і розташуванням якомога далі від стратегічних об'єктів.

Як будуть змінюватися ціни на будинки?

У 2026 році зберігатиметься тенденція переїзду з Києва та інших великих міст у передмістя. Це пов'язано з безпековими чинниками та можливістю обрати житло з вищим рівнем автономності, зокрема приватні будинки.

У сегменті комерційної нерухомості найбільш перспективними залишатимуться великі склади та логістичні хаби через обмежену пропозицію. Водночас на ринку оренди офісів очікується подальше зниження попиту, що може призвести до корекції цін.

Де ціни на квартири зросли найбільше у 2025 році?