Витратили мільярди, а результату не отримали: у Генштабі сказали, що знищило РЕБ-потенціал Росії
Джерело:"Українська правда"
Полковник ЗСУ запевнив, що Росія роками готувалася до війни проти України. Зокрема, вкладала гроші в РЕБ. Однак також він назвав причину, через яку ворогові не вдалося досягнути усіх поставлених цілей.
Власне, звати полковника Іван Павленко. Він є одним з тих командирів, яким невідомі радянські порядки. Водночас наразі він очолює управління Радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генштабу ЗСУ.
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Ворога знищує корупція
За словами Павленка, у 2014-му війна не трапилася раптово. У Кремлі готувалися до неї давно і системно. Зокрема, намагалися вивезти з нашої держави технології РЕБ та фахівців, які могли б їх розвивати у Москві.
В Україні є підприємство, яке виробляє засоби супутникової навігації. Звідти виїхала велика кількість фахівців. Тоді ж не було розуміння, що буде війна. Просто їм пропонували набагато кращі умови в Росії. Сім'ї, робота, контракти – все це було гарантовано. І ці люди просто виїжджали, а потім почалася війна.
Як зазначив полковник, росіяни зрозуміли роль РЕБ після війни проти Грузії у 2008-му, коли втратили свої літаки через відсутність зв'язку. Його, до речі, якраз-таки пошкодив український комплекс РЕБ.
За інформацією командира, близько 2 мільярдів доларів Москва витратила на РЕБ у період від 2008 до 2012 року. Окрім того, вона сформувала війська радіоелектронної боротьби.
До початку війни вони налічували:
- 18 тисяч людей;
- 5 бригад;
- від 30 до 40 частин;
- 4 окремі спеціалізовані науково-навчальні організації – тобто військові училища і при них дослідницькі центри.
Однак корупція, яка процвітає у Росії, не зіграла їй на руку. Павленко констатував, що хабарництво знищило колосальний потенціал російської роботи у напрямку розвитку радіоелектронних систем боротьби.
Що ще сказати? На щастя, корупція – це прекрасна штука, яка знищила дуже великий потенціал російської РЕБ. Зробили макет, гроші розікрали, щось зліпили, показали та з Богом.
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Росія, санкції та зброя
- Варто згадати, що санкції, накладені на Росію після 24 лютого 2022 року, завдали чималого удару по ній та ще більше скоротили можливості для розвитку. Зокрема, це очевидно, якщо аналізувати "успіхи" російських окупантів на полі бою за останній час.
- Однак експерти наголошують, що очікувати на раптовий колапс ворожої економіки, як це було в СРСР, – не слід, оскільки вона є ринковою. Натомість уже зараз можна спостерігати деградацію, яка відбивається у спроможності вести війну.
- Водночас є інший бік цієї ситуації: навіть в умовах санкцій Москві вдається нарощувати виробництво ракет. За словами президента Володимира Зеленського, Захід повинен вводити нові обмеження – пауза затягнулась на занадто довгий час.