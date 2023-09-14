Власне, звати полковника Іван Павленко. Він є одним з тих командирів, яким невідомі радянські порядки. Водночас наразі він очолює управління Радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генштабу ЗСУ.

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Ворога знищує корупція

За словами Павленка, у 2014-му війна не трапилася раптово. У Кремлі готувалися до неї давно і системно. Зокрема, намагалися вивезти з нашої держави технології РЕБ та фахівців, які могли б їх розвивати у Москві.

В Україні є підприємство, яке виробляє засоби супутникової навігації. Звідти виїхала велика кількість фахівців. Тоді ж не було розуміння, що буде війна. Просто їм пропонували набагато кращі умови в Росії. Сім'ї, робота, контракти – все це було гарантовано. І ці люди просто виїжджали, а потім почалася війна.

Як зазначив полковник, росіяни зрозуміли роль РЕБ після війни проти Грузії у 2008-му, коли втратили свої літаки через відсутність зв'язку. Його, до речі, якраз-таки пошкодив український комплекс РЕБ.

За інформацією командира, близько 2 мільярдів доларів Москва витратила на РЕБ у період від 2008 до 2012 року. Окрім того, вона сформувала війська радіоелектронної боротьби.

До початку війни вони налічували:

18 тисяч людей;

5 бригад;

від 30 до 40 частин;

4 окремі спеціалізовані науково-навчальні організації – тобто військові училища і при них дослідницькі центри.

Однак корупція, яка процвітає у Росії, не зіграла їй на руку. Павленко констатував, що хабарництво знищило колосальний потенціал російської роботи у напрямку розвитку радіоелектронних систем боротьби.

Що ще сказати? На щастя, корупція – це прекрасна штука, яка знищила дуже великий потенціал російської РЕБ. Зробили макет, гроші розікрали, щось зліпили, показали та з Богом.

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