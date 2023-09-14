Собственно, зовут полковника Ивана Павленко. Он один из тех командиров, которым неизвестны советские порядки. В то же время он возглавляет управление Радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба ВСУ.

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Врага уничтожает коррупция

По словам Павленко, в 2014 году война не случилась внезапно. В Кремле готовились к ней давно и системно. В частности, пытались вывезти из нашего государства технологии РЭБ и специалистов, которые могли бы их развивать в Москве.

В Украине есть предприятие, производящее средства спутниковой навигации. Оттуда выехало большое количество специалистов. Тогда не было понимания, что будет война. Просто им предлагали гораздо лучшие условия в России. Семьи, работа, контракты – все это было гарантировано. И эти люди просто уезжали, а потом началась война.

Как отметил полковник, россияне поняли роль РЭБ после войны против Грузии в 2008-м, когда потеряли свои самолеты из-за отсутствия связи. Ее, кстати, как раз повредил украинский комплекс РЭБ.

По информации командира, около 2 миллиардов долларов Москва потратила на РЭБ в период с 2008 по 2012 год. Кроме того, она сформировала войска радиоэлектронной борьбы.

К началу войны они насчитывали:

18 тысяч человек;

5 бригад;

от 30 до 40 частей;

4 отдельные специализированные научно-учебные организации – то есть военные училища и при них исследовательские центры.

Однако процветающая в России коррупция не сыграла ей на руку. Павленко констатировал, что взяточничество уничтожило колоссальный потенциал российской работы по развитию радиоэлектронных систем борьбы.

Что еще сказать? К счастью, коррупция – это прекрасная штука, уничтожившая очень большой потенциал российской РЭБ. Сделали макет, деньги разворовали, что-то слепили, показали и с Богом.

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