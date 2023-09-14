Потратили миллиарды, а результат не получили: в Генштабе сказали, что уничтожило РЭБ-потенциал России
Источник:"Украинская правда"
Полковник ВСУ заверил, что Россия годами готовилась к войне против Украины. В частности, вкладывала деньги в РЭБ. Однако также он назвал причину, по которой врагу не удалось достичь всех поставленных целей.
Собственно, зовут полковника Ивана Павленко. Он один из тех командиров, которым неизвестны советские порядки. В то же время он возглавляет управление Радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба ВСУ.
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Врага уничтожает коррупция
По словам Павленко, в 2014 году война не случилась внезапно. В Кремле готовились к ней давно и системно. В частности, пытались вывезти из нашего государства технологии РЭБ и специалистов, которые могли бы их развивать в Москве.
В Украине есть предприятие, производящее средства спутниковой навигации. Оттуда выехало большое количество специалистов. Тогда не было понимания, что будет война. Просто им предлагали гораздо лучшие условия в России. Семьи, работа, контракты – все это было гарантировано. И эти люди просто уезжали, а потом началась война.
Как отметил полковник, россияне поняли роль РЭБ после войны против Грузии в 2008-м, когда потеряли свои самолеты из-за отсутствия связи. Ее, кстати, как раз повредил украинский комплекс РЭБ.
По информации командира, около 2 миллиардов долларов Москва потратила на РЭБ в период с 2008 по 2012 год. Кроме того, она сформировала войска радиоэлектронной борьбы.
К началу войны они насчитывали:
- 18 тысяч человек;
- 5 бригад;
- от 30 до 40 частей;
- 4 отдельные специализированные научно-учебные организации – то есть военные училища и при них исследовательские центры.
Однако процветающая в России коррупция не сыграла ей на руку. Павленко констатировал, что взяточничество уничтожило колоссальный потенциал российской работы по развитию радиоэлектронных систем борьбы.
Что еще сказать? К счастью, коррупция – это прекрасная штука, уничтожившая очень большой потенциал российской РЭБ. Сделали макет, деньги разворовали, что-то слепили, показали и с Богом.
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Россия, санкции и оружие
- Следует упомянуть, что санкции, наложенные на Россию после 24 февраля 2022 года, нанесли немалый удар по ней и еще больше сократили возможности для развития. В частности, это очевидно, если анализировать "успехи" российских оккупантов на поле боя за последнее время.
- Однако эксперты отмечают, что ожидать внезапного коллапса вражеской экономики, как это было в СССР, – не следует, поскольку она является рыночной. Но уже сейчас можно наблюдать деградацию, которая отражается в способности вести войну.
- В то же время, есть другая сторона этой ситуации: даже в условиях санкций Москве удается наращивать производство ракет. По словам президента Владимира Зеленского, Запад должен вводить новые ограничения – пауза затянулась на слишком долгое время.