Цифровізувати та оновити кадри: омбудсмен Лубінець закликав реформувати ТЦК

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав реформувати територіальні центри комплектування. Він наголосив на потребі цифровізації, оновленні кадрів та гарантуванні прав людини під час мобілізаційних заходів.

Про це омбудсмен заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії.

Які реформи ТЦК пропонує Лубінець?

За словами омбудсмена, аби під час мобілізаційних заходів забезпечити прозорість, законність із дотриманням людської гідності критично важливо провести деякі зміни у ТЦК та СП. Мовиться про цифровізацію та кадрові зміни.

Необхідно унеможливити роботу груп оповіщення без засобів технічного зчитування електронних військово-облікових документів, щоб уникнути необґрунтованої доставки громадян до приміщень ТЦК та СП,

– зазначив Лубінець.

Водночас він акцентував на оновленні кадрів у центрах територіального комплектування, мовляв, працівники мають мати фахові навички для комунікації з цивільними громадянами.

Водночас він наголосив, що збірні пункти повинні діяти з дотриманням прав людини, зокрема мають надавати військовозобов'язаним доступ до юридичної допомоги, можливість спілкуватись із правозахисниками, рідними та близькими, а свобода пересування не повинна обмежуватись без відповідного рішення суду. Паралельно він навів факти, коли громадян позбавляли зв'язку та доступу до базових побутових умов.

"Ми дуже часто, на жаль, шановні народні депутати, чуємо, що права людини – це питання мирного часу, а під час війни вони нібито повинні відійти на другий план. Я категорично не погоджуюсь з таким твердженням. Я завжди наголошував, що Україна тим і відрізняється від Російської Федерації, що ми є демократична країна, що наші герої та героїні на передовій воюють за демократію, за права людини. І саме це ми повинні показувати, в тому числі публічно", – додав він.

Чому Лубінець пропонує реформу ТЦК?

За його словами омбудсмена, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українське суспільство має негативні настрої до центрів комплектування, зокрема до роботи його працівників.

У 2022 році Офіс уповноваженого з прав людини отримав лише 18 скарг. Уже в 2023-му їх було 514, у 2024 році – 3 312. А в минулому 2025-му кількість звернень сягнула 6 127.

Найчастішими скаргами є незаконні обмеження свободи пересування під час затримань, примусове доставлення до ТЦК, а також формальний і неякісний медичний огляд, який проводять військово-лікарські комісії.