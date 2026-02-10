Цифровизировать и обновить кадры: омбудсмен Лубинец призвал реформировать ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал реформировать территориальные центры комплектования. Он отметил необходимость цифровизации, обновлении кадров и гарантировании прав человека во время мобилизационных мероприятий.

Об этом омбудсмен заявил во время заседания временной следственной комиссии.

Какие реформы ТЦК предлагает Лубинец?

По словам омбудсмена, чтобы во время мобилизационных мероприятий обеспечить прозрачность, законность с соблюдением человеческого достоинства критически важно провести некоторые изменения в ТЦК и СП. Говорится о цифровизации и кадровых изменениях.

Необходимо исключить работу групп оповещения без средств технического считывания электронных военно-учетных документов, чтобы избежать необоснованной доставки граждан в помещения ТЦК и СП",

– отметил Лубинец.

В то же время он акцентировал на обновлении кадров в центрах территориального комплектования, мол, работники должны иметь профессиональные навыки для коммуникации с гражданскими гражданами.

В то же время он отметил, что сборные пункты должны действовать с соблюдением прав человека, в частности должны предоставлять военнообязанным доступ к юридической помощи, возможность общаться с правозащитниками, родными и близкими, а свобода передвижения не должна ограничиваться без соответствующего решения суда. Параллельно он привел факты, когда граждан лишали связи и доступа к базовым бытовым условиям.

"Мы очень часто, к сожалению, уважаемые народные депутаты, слышим, что права человека – это вопрос мирного времени, а во время войны они якобы должны отойти на второй план. Я категорически не согласен с таким утверждением. Я всегда подчеркивал, что Украина тем и отличается от Российской Федерации, что мы демократическая страна, что наши герои и героини на передовой воюют за демократию, за права человека. И именно это мы должны показывать, в том числе публично", – добавил он.

Почему Лубинец предлагает реформу ТЦК?

По его словам омбудсмена, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году украинское общество имеет негативные настроения к центрам комплектования, в частности к работе его работников.

В 2022 году Офис уполномоченного по правам человека получил только 18 жалоб. Уже в 2023-м их было 514, в 2024 году – 3 312. А в прошлом 2025-м количество обращений достигло 6 127.

Самыми частыми жалобами являются незаконные ограничения свободы передвижения во время задержаний, принудительная доставка в ТЦК, а также формальный и некачественный медицинский осмотр, который проводят военно-врачебные комиссии.