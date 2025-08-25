Уявіть затишну оселю в горах або сучасне котеджне помешкання на березі водойми, де можна втекти від міської метушні – усе це про рекреаційну нерухомість, що має на меті не просто дозвілля, а близькість з природою, відпочинок і справжню релаксацію.

Про те, як рекреаційна нерухомість змінює пріоритети в девелопменті, читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Як обрати квартиру на первинному ринку: три головні критерії

Типи рекреаційної нерухомості

Котеджі у сільській або напівсільській місцевості, поруч із лісами або горами.

Будинки на водоймах – береги озер, річок чи навіть моря – можливості для риболовлі, купання, каякінгу та прогулянок узбережжям.

Гірські ретрити – ідеальні для походів, катання на лижах, вражаючих панорам.

Будинки на території заміських комплексів відпочинку – комфорт і доступ до спортивної- та СПА-інфраструктури.

Що слід врахувати інвестору на етапі вибору об'єкта саме рекреаційної нерухомості (з урахуванням специфіки її цільового призначення):

розташування – наскільки розташування доступне, зручне, прив'язане до активностей або природи;

вид дозвілля для подальшого позиціювання – активний чи спокійний відпочинок.

Управління майном, витрати, сезонність або цілорічне використання, потенційна дохідність (оренда), фінансування, страховка, податки, перегляд регуляцій та здатність перепродати – фактично це той перелік обов'язкових питань, які варто поставити девелоперу або керуючій компанії на етапі придбання об'єкта.

Розглядаючи рекреаційну нерухомість в контексті українських реалій, постає ще один важливий аргумент – соціально відповідальне інвестування, підхід, за якого фінансові вкладення оцінюють не лише через призму прибутковості, а й з огляду на їхній вплив на суспільство. Інвестор обирає проєкти, що приносять користь суспільству та підтримують соціально важливі групи населення.

Сьогодні в Україні соціально відповідальне інвестування стає одним із ключових напрямів інвестиційної стратегії, оскільки поєднує бізнес-ефективність із суспільною цінністю.

Рекреаційна нерухомість безпосередньо вписується в цю концепцію. Вона не лише забезпечує прибутковість завдяки оренді та зростанню вартості активів, але й створює простори для відпочинку, реабілітації та психологічного відновлення.

Для України, яка зіштовхується з масштабними викликами післявоєнної відбудови, особливе значення має підтримка ветеранів із ПТСР. Розвиток рекреаційних проєктів може стати формою соціально відповідального інвестування, де кожна вкладена гривня працює на дві цілі одночасно – економічну стабільність та відновлення людей, що захищали країну.

Яким чином відбувається таке відновлення?

Зцілення через природу. Для ветеранів, які борються з наслідками психологічної травми, спокій, свіжість, тиша й близькість до природи – справжня терапія. Рекреаційні місця виступають у ролі природних "санаторіїв" – без ліків, але з відновленням душі.

Соціальна інтеграція й безпечні простори. Власні котеджі або кабіни – це ті місця, де ветерани можуть оточити себе підтримкою близьких, або ж навпаки, усамітнитись.

Інвестиційна сталість і родинне майбутнє. Окрім терапевтичної ролі, таке житло – це довгострокова цінність, можливість приносити дохід, підтримувати ветерана навіть у мирний час.

Зміцнення локальних громад. Інвестиції в такий фонд або окремі проєкти для ветеранів можуть стати основою для туристичних ініціатив, створення робочих місць, реабілітаційних центрів на природі, які об'єднують громади зі спільною місією.

Кому буде корисно інвестувати у напрям рекреаційної нерухомості?