Представьте уютный дом в горах или современное коттеджное жилье на берегу водоема, где можно убежать от городской суеты – все это о рекреационной недвижимости, целью которой является не просто досуг, а близость с природой, отдых и настоящая релаксация.

О том, как рекреационная недвижимость меняет приоритеты в девелопменте

Типы рекреационной недвижимости

Коттеджи в сельской или полусельской местности, рядом с лесами или горами.

Дома на водоемах – берега озер, рек или даже моря – возможности для рыбалки, купания, каякинга и прогулок по побережью.

Горные ретриты – идеальные для походов, катания на лыжах, впечатляющих панорам.

Дома на территории загородных комплексов отдыха – комфорт и доступ к спортивной- и СПА-инфраструктуре.

Что следует учесть инвестору на этапе выбора объекта именно рекреационной недвижимости (с учетом специфики ее целевого назначения):

расположение – насколько расположение доступно, удобное, привязано к активностям или природе;

вид досуга для дальнейшего позиционирования – активный или спокойный отдых.

Управление имуществом, расходы, сезонность или круглогодичное использование, потенциальная доходность (аренда), финансирование, страховка, налоги, просмотр регуляций и способность перепродать – фактически это тот перечень обязательных вопросов, которые стоит поставить девелоперу или управляющей компании на этапе приобретения объекта.

Рассматривая рекреационную недвижимость в контексте украинских реалий, возникает еще один важный аргумент – социально ответственное инвестирование, подход, при котором финансовые вложения оценивают не только через призму доходности, но и учитывая их влияние на общество. Инвестор выбирает проекты, приносящие пользу обществу и поддерживающие социально важные группы населения.

Сегодня в Украине социально ответственное инвестирование становится одним из ключевых направлений инвестиционной стратегии, поскольку сочетает бизнес-эффективность с общественной ценностью.

Рекреационная недвижимость непосредственно вписывается в эту концепцию. Она не только обеспечивает доходность благодаря аренде и росту стоимости активов, но и создает пространства для отдыха, реабилитации и психологического восстановления.

Для Украины, которая сталкивается с масштабными вызовами послевоенного восстановления, особое значение имеет поддержка ветеранов с ПТСР. Развитие рекреационных проектов может стать формой социально ответственного инвестирования, где каждая вложенная гривна работает на две цели одновременно – экономическую стабильность и восстановление людей, защищавших страну.

Каким образом происходит такое восстановление?

Исцеление через природу. Для ветеранов, которые борются с последствиями психологической травмы, покой, свежесть, тишина и близость к природе – настоящая терапия. Рекреационные места выступают в роли природных "санаториев" – без лекарств, но с восстановлением души.

Социальная интеграция и безопасные пространства. Собственные коттеджи или кабины – это те места, где ветераны могут окружить себя поддержкой близких, или же наоборот, уединиться.

Инвестиционная устойчивость и семейное будущее. Кроме терапевтической роли, такое жилье – это долгосрочная ценность, возможность приносить доход, поддерживать ветерана даже в мирное время.

Укрепление локальных общин. Инвестиции в такой фонд или отдельные проекты для ветеранов могут стать основой для туристических инициатив, создание рабочих мест, реабилитационных центров на природе, которые объединяют общины с общей миссией.

Кому будет полезно инвестировать в направление рекреационной недвижимости?