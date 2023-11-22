Чи є випробувальний термін для рекрутингу в ЗСУ: що відомо про процес відбору
За допомогою рекрутингу до лав ЗСУ приймають резюме від охочих на будь-яку відкриту вакансію. У Міноборони розповіли про особливості працевлаштування.
Під час ефіру національного телемарафону Наталія Калмикова розповіла про головні аспекти залучення людей до лав Збройних сил України. За умови успішного проходження відбору та співбесіди, охочих направляють до відповідних підрозділів.
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Як відбувається процес відбору
Наталія Калмикова наголосила на тому, що випробувального терміну в армії немає.
Людина відгукується на ту чи іншу вакансію і в цей момент рекрутер бачить резюме людини. Тобто можна вже дивитися наскільки ті чи інші компетенції підходять. Потім відбувається взаємодія між особою і рекрутером та вирішується, чи дійсно людина підходить,
– розповіла заступниця голови Міноборони.
Наразі Міноборони припускає, що за допомогою рекрутингу до лав ЗСУ зможуть залучити кілька тисяч людей.
Що відомо про рекрутинг у ЗСУ: останні новини
- 5 листопада новий міністр оборони України затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. Документ передбачає перехід української армії на службу за контрактом.
- Міноборони України також розпочало проєкт рекрутингу до Збройних сил України. Підписано угоду з популярною рекрутинговою організацією Lobby X. Компанія безкоштовно виконуватиме свою роботу задля потреб армії.
- 20 листопада Міністерство оборони України затвердило угоду про співпрацю із популярною рекрутинговою компанією Work.ua. Це вже друга організація, з якою міністерство уклало домовленість про співпрацю. Наразі тривають перемовини з іншими представниками ринку працевлаштування.