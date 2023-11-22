Під час ефіру національного телемарафону Наталія Калмикова розповіла про головні аспекти залучення людей до лав Збройних сил України. За умови успішного проходження відбору та співбесіди, охочих направляють до відповідних підрозділів.

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Як відбувається процес відбору

Наталія Калмикова наголосила на тому, що випробувального терміну в армії немає.

Людина відгукується на ту чи іншу вакансію і в цей момент рекрутер бачить резюме людини. Тобто можна вже дивитися наскільки ті чи інші компетенції підходять. Потім відбувається взаємодія між особою і рекрутером та вирішується, чи дійсно людина підходить,

– розповіла заступниця голови Міноборони.

Зверніть увагу! Наталія Калмикова також зазначила, що велику увагу рекрутери зосереджують на розподіленні людей до тих підрозділів, у яких результати їхньої роботи приноситимуть максимальну користь.



Наразі Міноборони припускає, що за допомогою рекрутингу до лав ЗСУ зможуть залучити кілька тисяч людей.

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