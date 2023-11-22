Во время эфира национального телемарафона Наталья Калмыкова рассказала о главных аспектах привлечения людей в ряды Вооруженных сил Украины. При успешном прохождении отбора и собеседования, желающих направляют в соответствующие подразделения.

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Как происходит процесс отбора

Наталья Калмыкова отметила, что испытательного срока в армии нет.

Человек откликается на ту или иную вакансию, и в этот момент рекрутер видит резюме человека. То есть можно уже смотреть, насколько те или иные компетенции подходят. Затем происходит взаимодействие между лицом и рекрутером и решается, действительно ли человек подходит,

– рассказала заместитель главы Минобороны.

Обратите внимание! Наталья Калмыкова также отметила, что большое внимание рекрутеры сосредотачивают на распределении людей в те подразделения, в которых результаты их работы будут приносить максимальную пользу.



Минобороны предполагает, что с помощью рекрутинга в ряды ВСУ смогут привлечь несколько тысяч человек.

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