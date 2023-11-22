Во время эфира национального телемарафона Наталья Калмыкова рассказала о главных аспектах привлечения людей в ряды Вооруженных сил Украины. При успешном прохождении отбора и собеседования, желающих направляют в соответствующие подразделения.
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Как происходит процесс отбора
Наталья Калмыкова отметила, что испытательного срока в армии нет.
Человек откликается на ту или иную вакансию, и в этот момент рекрутер видит резюме человека. То есть можно уже смотреть, насколько те или иные компетенции подходят. Затем происходит взаимодействие между лицом и рекрутером и решается, действительно ли человек подходит,
– рассказала заместитель главы Минобороны.
Что известно о рекрутинге в ВСУ: последние новости
- 5 ноября новый министр обороны Украины утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. Документ предусматривает переход украинской армии на службу по контракту.
- Минобороны Украины также начало проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Подписано соглашение с популярной рекрутинговой организацией Lobby X. Компания будет бесплатно выполнять свою работу для нужд армии.
- 20 ноября Министерство обороны Украины утвердило соглашение о сотрудничестве с популярной рекрутинговой компанией Work.ua. Это уже вторая организация, с которой министерство заключило договоренность о сотрудничестве. В настоящее время ведутся переговоры с другими представителями рынка трудоустройства.