Демократи не хочуть поступатись республіканцям: що буде з допомогою від США у 2024 році
Україна стала заручницею внутрішньополітичних процесів у США. Зокрема, 6 грудня, там мали розглядати законопроєкт, який включав допомогу Україні. Утім, республіканці не підтримали його через свою антимігрантську політику.
Республіканці вимагають вирішення питання південного кордону США щодо змін в міграційній політиці. Але демократи не підуть на це, відзначив 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін.
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Позиція демократів
Юрій Рашкін називає це процедурне голосування історичним. Адже воно показує наскільки "республіканці живуть у страху Трампа". За його словами, уряд готовий виділити їм 20 мільярдів доларів і це великі гроші. Утім, республіканці хочуть змінити саме законодавство, але демократи не поступляться цим.
"Подивимося, що зробить президент. У нього є влада та сила, але це непростий момент. Ми всі хочемо допомогти Україні. Республіканці знайшли слабке місце і хочуть "відколоти" це, змінити законодавство нашої країни за те, що ми хочемо продовжити допомагати нашим союзникам", – відзначив він.
Юрій Рашкін про внутрішньополітичні процеси у Сенаті США: дивитись відео
Українське питання
Блокування таким чином законопроєкту негативно може позначитися на Україні. Зокрема, закрадаються сумніви у допомозі нашій державі та Ізраїлю, якому теж мали погодити допомогу. Вся увага переходить на внутрішні проблеми з кордоном, які теж треба вирішувати.
"Залишилося декілька днів до того, як законодавці розійдуться і важливо проштовхнути пакет допомоги зараз. Але ми бачимо, що республіканці під тиском Трампа вимагають займатися внутрішніми партійними справами", – сказав Юрій Рашкін.
Зазначимо, що напередодні голосування Джо Байден виступив із промовою, де пояснив чому важливо допомагати Україні і не відкладати це. Він зазначив, що Путін не зупиниться у разі поразки України і нападатиме на союзників НАТО. Тоді американським військовим треба буде ставати до захисту.
Блокування законопроєкту: останні новини
- Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі підтримав Джо Байдена у думці, якщо Росію не зупинити, то Путін може напасти на східний фланг НАТО. Він наголосив на потенційній небезпеці для США та безпосередньо американців.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у свою чергу наголосив, що попри будь-які рішення Україна не припине захищати свої території. "Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю і будемо далі нищити російську потвору", – відзначив він.
- Своєю чергою адміністрація президента Джозефа Байдена 6 грудня оголосила про новий пакет допомоги Україні. Його оцінюють у 175 мільйонів доларів і включатиме він, зокрема, зброю.